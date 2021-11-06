TL

مقاربات لمعالجة الازمة الناشئة مع السعودية وعدد من الدول الخليجية في محاولة لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال التشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب, وذلك بعدما وجه رسالة طمأنة واضحة للخارج وهي ان لبنان لم يتخل عن عروبته وعن تمسكه بعلاقته مع اشقائه العرب عموما ومع المملكة العربية السعودية خصوصا وتأكيده ان مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة.

المنار

كلما صمد اللبنانيون اخرج العتاة والمحرضون التالي من اسلحتهم، وكلما فهم اللبنانيون اي دور يؤدي هؤلاء سهلت المواجهة وضمنت نتائجها. هذا واقع الامر في صد الهجمة السعودية الهوجاء، المتناغمة مع مشروع مدفوع الثمن لا يزال يظن ان لبنان خاصرة ضعيفة في المنطقة.

nbn

تعديل قانون الإنتخاب بات نافذا حكما وتم نشره في الجريدة الرسمية استنادا الى المادة السابعة والخمسين من الدستور من دون أن يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية وذلك بعد عدم اصداره من قبل الرئيس ميشال عون.

mtv

ملف التحقيقات المتعلق بجريمة المرفأ كاملا.

طبعا، القرار كان له وقع الصدمة عند الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين ناموا معتقدين, إما أن صفقة حصلت تستهدف البيطار، او أن الضغوط على القضاء نجحت في اخضاعه وجعله يسير وفق اجندة السلطة السياسية الفاسدة والمرتكبة.

NTV

حركة انقلابية وبائية نفذها جنرال كورونا في أوروبا وبريطانيا. قادت الى استنفار ثلاث وخمسين دولة وإلى إيقاظ عقاقير مضادة من نومها وإعلان الرئيس الاميركي جو بايدن أقراص علاج مستجدة وفي العلاج المضاد للديمقراطيات.

OTV

بما أن الاساسيات الثلاثة السابقة لا تبدو حتى الآن من اولويات المنظومة الحاكمة، التي تحاضر بالعفة، بعدما تسببت بجميع المآسي التي يعيشها اللبنانيون اليوم، فلم يعد جائزا بأن يبقى الناس في موقف المتفرج، ولا في موقع من المساوي بين الضحية والجلاد. فتحت كل عنوان من العناوين الثلاثة المذكورة، ثمة من يصوب على الاصلاحات والحقوق، وهناك في المقابل من يتلقى الضربات، ويدافع بالسلاح السياسي الابيض عما تبقى من دولة، او امل ببناء دولة.

LBC

في قضية الأزمة مع السعودية، وأزمة الحكومة، وزير الإعلام جورج قرداحي مازال يحكم ضميره بناء على المناشدات المتكررة لرئيس الحكومة، لكن لا نتيجة إيجابية حتى الآن، فيما بدأت انعكاسات الأزمة تلقي بثقلها على القطاعات المنتجة في لبنان ولاسيما قطاع الصناعة الذي لم يعد أمامه سوى خيارين أحلاهما مر: إما الإقفال وإما نقل المصانع الى الخارج حيث لا حظر على التصدير الى دول الخليج كما هي الحال من لبنان.

الميادين

أكد الرئيس العراقي ​برهم صالح​، أن "التظاهر السلمي، حق مكفول دستوريا، وضرورة عدم خروجه عن إطاره السلمي القانوني"، موضحًا أن "الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين، مؤسفة ومرفوضة، وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكراره".

الجزيرة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية.

العربية

وجّه رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء في ​بغداد​، وتقديم نتائج التحقيق".