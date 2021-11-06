لبنان الحر

أكد النائب علي درويش ان "حكومة نجيب ميقاتي هي حاجة وطنية لبنانية وهذا الأمر بات مسلما به من الجميع حيث اصبح لدينا قرار على مستوى السلطة التنفيذية وعكس ذلك يدخلنا في المجهول.

صوت لبنان

أوضح المسؤول الاعلامي في ​بكركي​ ​وليد غياض​، بأن "​السعودية​ رأت نوعا من التدخل بشؤونها ومن الإهانة وهم يطالبون كبداية لإعادة الأمور الى مجاريها باستقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​".

radio orient

شددت عضو كتلة "​المستقبل​" النائب ​رولا الطبش​، في تجمع للعشائر في خلدة، على أن "العشائر العربية ليست مكسر عصا"، مطالبة بـ"احقاق العدالة في ملف أحداث خلدة".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "​الوفاء للمقاومة​" النائب ​حسين الحاج حسن​، أن "وزير الإعلام جورج قرداحي لم يخطئ بل عبر عن رأيه".

صوت المدى

علق الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، على مقاطعة بعض الدول العربية للبنان وتأثيرها على الإقتصاد اللبناني، مشيرا الى أن "هذه التطورات أثرت وستؤثر كثيرا الى الإقتصاد اللبناني، وكان يقتضي المباشرة في البحث عن أسواق جديدة لتصريف الإنتاج اللبناني".