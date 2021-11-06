قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي انه تم اعتقال مشتبهين اجتازا الحدود من سورية نحو الجولان بشكل متعمد، وذلك في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوبي هضبة الجولان.

استشهد طفل فلسطيني (13 سنة) جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي عليه في دير الحطب، شرقيّ نابلس,كما أصيب فلسطينيّان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في عينه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع واعتقل متضامنان، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. واعتدت مجموعة من المستوطنين على فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواجهات اندلعت عند حائط البراق في القدس على خلفية تنظيم التيار اليهودي المتشدد "الحريديم" احتجاجات على أداء ناشطات يهوديات الصلاة في هذا الموقع. ووقعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين الحريديم قبل وصول ناشطات من منظمة "نساء حائط المبكى" المدعومة من التيارين اليهوديين المحافظ والإصلاحي إلى الموقع.

من المتوقع أن يتولى توم نايدس، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، منصبه في غضون شهر إلى شهرين، أي بحلول عام 2022. وسيخضع نيداس في الأسابيع المقبلة لعملية تدريب وظيفي، والتي تشمل دورة نيابة عن وزارة الخارجية الأمريكية وكذلك الموافقة على تصنيفه الأمني,من بين القضايا الأولى التي سيطلب من نايدس معالجتها، إيجاد حل وسط مع إسرائيل بشأن قضية القنصلية الفلسطينية التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى فتحها، كما سيلعب دورا رئيسيا في المحادثات الإسرائيلية الأمريكية بشأن القضية النووية الإيرانية، بعد استئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر الحالي.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، سيفتتح مكتبا للتجارة والابتكار في القدس خلال زيارة لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام الأسبوع المقبل.

أكد بابا الفاتيكان فرنسيس والرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمهما لتطبيق حل الدولتين، وأكدا على ضرورة أن تكون مدينة القدس "مكانا للتلاقي لا للصراع".وتابع البيان الصادر عن الاجتماع أن الجانبين خلال الاجتماع "أكدا على ضرورة أن يعترف الجميع بمدينة القدس كمكان للقاء لا للصراع" واتفقا على أنه "لا بد أن يحافظ وضعها على هوية المدينة المقدسة وقيمتها بالنسبة للديانات الإبراهيمية الثلاث"، وذلك من خلال "وضع خاص" معترف به دوليا".