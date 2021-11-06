قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شول إن بلاده تبحث في الوقت الراهن نطاق الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، بما يتناسب مع طاقاتها ومتطلباتها الأمنية. وأضاف: "البنتاغون نيابة عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يدرس جدوى تعديل رقعة الوجود العسكري الأمريكي في جميع المناطق"، مشيراً إلى أن "منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ هي مفتاح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، أن هناك مؤشرات على أن رغبة السعودية بترميم العلاقات مع إيران أخذت تتلاشى. وقال "لقد رأينا إشارات من السعوديين كانت علامة على اهتمامهم بإعادة بناء العلاقات. لكن هذه الإشارات تضاءلت إلى حد ما حالياً، بل وحتى انعكس الأمر في أن بعض الحالات". و"نسعى لتقوية العلاقات، لكن تنفيذ هذه الأهداف مرهون باستقرار مواقف الدول"، مشيراً إلى أن "سياستنا التي أعلنا عنها رسمياً، تتمحور حول آسيا ودول الجوار، ونحن ملتزمون بمتطلباتها".

حكم في فرنسا بالسجن 3 سنوات منها سنتان مع وقف التنفيذ على مستشار أمني سابق للرئيس إيمانويل ماكرون، أدين بالاعتداء على المحتجين بالضرب في عيد العمال سنة 2018.

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من الأراضي الفرنسية، وقال إن "السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية".

أعلن التحالف الجديد الذي شكلته تسع جماعات متمردة في إثيوبيا عن تمسكه بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بالقوة أو التفاوض وتشكيل حكومة انتقالية. فيما دعا الجيش الإثيوبي العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

أهابت السفارة الأمريكية في أديس أبابا بجميع المواطنين الأمريكيين مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن، بعد أن هدد تحالف من القوات المناهضة للحكومة بالزحف على العاصمة.

قامت قوة من وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية بضبط طائرات مسيرة تركية كانت ضمن شحنة وصلت إلى مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، وقال النائب زكريا حاجي إن الطائرات المسيرة استوردها من تركيا وأنها تابعة لشركة تسمى هوفان، وهي شركة متخصصة في مكافحة الآفات والري وجميع الأنشطة الزراعية، معتبرا أن المسيرات صادرتها وكالة المخابرات والأمن القومي "بشكل غير قانوني".

قال وزير الخارجية النمساوي الجديد مايكل لينهارت، إنه لا يمكن فرض سلام دائم في أوروبا وحل بعض المشاكل العالمية والإقليمية، إلا بمشاركة روسيا، وأشار إلى أن بلاده، بصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بالنهج المزدوج للاتحاد الأوروبي في العلاقات مع روسيا.

أعرب مشرعون في الكونغرس الأمريكي عن مخاوفهم من أن الآلاف من ضباط أجهزة الاستخبارات الأمريكية يواجهون الفصل بسبب رفضهم الامتثال لقرار الحكومة بشأن ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا.

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس سيزور جزيرة قبرص المطلة على البحر المتوسط ثم اليونان بين الثاني والسادس من الشهر المقبل. وعين البابا فرنسيس الراهبة الإيطالية البالغة من العمر 52 عاما، رافائيلا بيتريني لمنصب الأمين العام في حكومة مدينة الفاتيكان.

قال الملياردير الأمريكي بيل غيتس، في توقعاته عن المستقبل القريب في العالم، إن الأمر سيكون، أسوأ لاحقا، وسيتم تنفيذ الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة بيولوجية، وستصبح عواقبها أسوأ من جائحة فيروس كورونا المستجد المنتشرة حالياً.