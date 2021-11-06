قالت الرئاسة السورية، في بيان, إن الرئيس السوري بشار الأسد، تحدث بالهاتف مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توسيع آفاق التعاون بينهما، وأكد الأسد أن "العلاقة مع الصين محورية ومهمة بالنسبة للشعب السوري في تصديه للإرهاب المدعوم دولياً، وللحصار المفروض عليه"، وأكد الأسد وقوف سوريا إلى جانب الصين في وجه الحملات الغربية التي تحاول ضرب الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، وأشار الرئيس شي جين بينغ، إلى أن الصداقة بين الصين وسوريا ذات تاريخ طويل، وأن دمشق كانت من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين، ودعمت استعادتها لمقعدها في الأمم المتحدة. وشدد على دعم بلاده لاستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، وترفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية، وتحث على رفع العقوبات أحادية الجانب، والحصار الاقتصادي على سوريا بشكلٍ فوري.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف استقبل في موسكو وفداً عن "جبهة السلام والحرية" السورية المعارضة، برئاسة زعيمها أحمد الجربا. و"جددت روسيا التأكيد على دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني هناك وإعادة إعمار سوريا".

شهدت مدن عراقية عدة صدامات بين القوات الامنية ومتظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات، وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية.وبين الجرحى 27 من المدنيين والباقون من القوات الأمنية".

دعا القائد العام للقوات المسلحة في العراق مصطفى الكاظمي، الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء الى الحوار، مناشداً المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة بـ"اعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل". وامر بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق.

أكد مقتدى الصدر على ضرورة عدم لجوء الدولة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، الرافضين لنتائج الانتخابات، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلا وشرعا وقانونا". و"لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة".

وجه رئيس تحالف قوى "الدولة الوطنية" في العراق عمار الحكيم، رسالة إلى المتظاهرين والقوات الأمنية، طالب فيها الجميع بضبط النفس والحيلولة دون انجرار الأوضاع إلى "ما لا يحمد عقباه". ودعا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمؤسسة القضائية إلى "النظر بجدية في الطعون الواردة وإنصاف القوى المعترضة".

أكد زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، رفضه لكل المحاولات "الساعية إلى الفوضى"، في إشارة إلى التوتر السياسي الذي تشهده البلاد على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.

أشار الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، إلى أن "ما حصل من تزوير في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بإشراف الكاظمي وبتنفيذ المفوضية ودويلة إمارات الشر، لاقى رفضاً شعبياً بمختلف الفعاليات من اعتصامات وتظاهرات سلمية، ومنها تظاهرات اليوم التي خرجت في 9 محافظات من البلاد، غير أن المتورطين بالتزوير ومن يقف خلفهم لم يستمعوا إلى صوت الحق بل وتمادوا ضد التظاهر السلمي بإعطاء الأوامر لإطلاق النار الحي تجاه المحتجين العزل في بغداد".

أعلن التحالف العربي في اليمن تنفيذه 29 عملية استهدفت تجمعات الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف وقال إن العمليات أدت إلى تدمير 16 آلية تابعة للحوثيين، والقضاء على 126 فرداً منهم.

دعت السعودية جميع الدول إلى تعزيز التعاون الدولي بحزم ضد الإرهاب العابر للحدود، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للقضاء على هذه الآفة. وقال نائب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة محمد بن عبد العزيز العتيق، أن الرياض شاركت جميع أسماء السعوديين الإرهابيين في الخارج وقدمت بياناتهم ومعلوماتهم البيومترية للدول حرصاً منها على أمن العالم أجمع، مهيبا بالدول أن تحذو حذو السعودية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال ثلاثة قيادات في "قوى الحرية والتغيير" بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها. وطالبت الجيش بـ"الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء" والامتناع عن "ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".

أفاد التلفزيون السوداني بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر أمراً بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا.

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البركان تعهد لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"الحفاظ على سلاسة التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة".

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أن بلينكن فيها "دعا إلى استئناف الحكومة المدارة من قبل مدنيين فورا"، والعودة إلى حوار لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه واستئناف حكومة مدارة من قبل مدنيين في السودان".

رفع الاتحاد الأوروبي علم السودان عند مبنى مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع الشعب السوداني في ما تشهده بلاده.

هاجم عضو مجلس النواب الليبي مصباح أوحيدة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بعد إعلانها موافقة الحكومة على تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود للأمريكيين بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988. وقال إن "تسليم أي مواطن ليبي للخارج خيانة ومتاجرة رخيصة".