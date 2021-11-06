الديار/هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية عليمة قولهاان لبنان ليس بحاجة الى المزيد من التشنّجات والخلافات والإنقسامات الداخلية، وأي خطوة من هذا النوع سوف تُدخل لبنان في التصادم، في حين أنّ المطلوب اليوم التفكير بهدوء من أجل إيجاد الصيغة الممكنة لتحسين العلاقات مع دول الخليج. فالتصعيد السعودي من خلال قطع العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، ووقف الصادرات اللبنانية وإن وُجد لها بعض الحلول، فضلاً عن وقف التحويلات من اللبنانيين العاملين والمقيمين في دول الخليج، والذين يبلغ عددهم نحو نصف مليون لبناني، الى عائلاتهم في لبنان من شأنه أن يؤثّر سلباً في وضع هذه الأخيرة، والذي أصبح سيئاً أساساً بفعل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمرّ بها البلد.

اللواء/منال زعيتر

نقلت عن مصادر دبلوماسية للمرة الاولى قولها ان معلومات عن عقد لقاءات رفيعة المستوى بين الفرنسيين وممثلين عن القوى اللبنانية الاساسية في البلد للبحث في كيفية ترتيب ميثاق لبناني جديد، وتقول المعلومات ان البحث يدور حول اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على ان يتبعها اجراء مؤتمر لبناني شامل برعاية فرنسية مباشرة ، ويحكى في هذا الصدد عن مساع لتولي مصر الاشراف على التسوية.