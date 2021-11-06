روسيا اليوم

الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية

أفاد التلفزيون السوداني بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر أمراً بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية. ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والوالي المكلف، أحمد عثمان حمزة، أصدر قراراً بتعيين محمود القائم عبدالله مديراً عاماً لوزارة الصحة، ومحمد علي العجب مديراً عاماً لهيئة مياه الخرطوم، والأمين حسن مديراً عاماً مكلفاً لوزارة الصناعة والتجارة، وإنصاف أحمد دلدوم مديراً عاماً مكلفاً لشركة الخرطوم للامن الغذائي، وذلك بعد إعفاء مامون عوض حسن من منصب المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم.