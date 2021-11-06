الوكالة الوطنية للإعلام

فرونتسكا من بكركي: عرضنا ما نقوم به على صعيد الحوار السياسي ودعم لبنان للانطلاق بالعملية الإصلاحية وتشجيع عمل وجهود الحكومة

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي اعربت عن اهمية اللقاءات مع "غبطة البطريرك والإستماع الى توجيهاته". وقالت: "عرضنا النشاط الذي نقوم به في لبنان، ولا سيما على صعيد الحوار السياسي واللقاءات مع الأفرقاء وذلك بهدف الوقوف على حقيقة ما يجري من تطورات ودعم لبنان للانطلاق بالعملية الإصلاحية، وتشجيع عمل وجهود الحكومة في الوقت الراهن".

وكالة الأناضول

بغداد.. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

وقع تبادل إطلاق نار بالعاصمة بغداد، بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين ضد نتائج الانتخابات البرلمانية. وفي وقت سابق الجمعة، شهدت بغداد مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحي لمنع المتظاهرين من اقتحام "المنطقة الخضراء"، التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. وخلفت المواجهات 125 مصاباً، 27 منهم من المتظاهرين والبقية من أفراد الأمن، وفق أرقام وزارة الصحة العراقية. وقال ضابط في شرطة بغداد للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يترأس الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا

أعلنت السفارة الروسية لدى فرنسا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي سيجري في باريس بتاريخ 12 تشرين الثاني.

وقال ممثل السفارة لوكالة "سبوتنيك": "سيترأس وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الوفد الروسي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس بتاريخ 12 نوفمبر 2021". هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحافي على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيرعى "مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في 12 نوفمبر".