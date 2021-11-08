لبنان الحر

أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وهنأه بالسلامة بعد نجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وقد تمنى الرئيس ميقاتي للعراق الشقيق دوام الامن والاستقرار.

صوت لبنان

لفت البطريرك مار بشارة بطرس الراعي انه لو رفع المسؤولون في العالم قلوبهم بالصلاة لعملوا من اجل تعزيز الاخوة واحلال السلام بين الشعوب

radio orient

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "جائحة "كورونا" تضرب ​أوروبا​ والعالم من جديد، بينما نلحظ هذا التراخي المتزايد، والعودة للتجمّعات والمناسبات الاجتماعيّة والإهمال بالتدابير الوقائيّة الأساسيّة". وأشار، إلى "أنّنا بدأنا نرصد ارتفاعًا للإصابات على أبواب فصل الشتاء، ممّا يفرض علينا التشدّد في التقيّد بالإجراءات الوقائية، وتكثيف التلقيح لكلّ الفئات".

اذاعة النور

دعا وزير الزراعة ​عباس الحاج حسن​، من أمام بوابة شبعا، ​المجتمع الدولي​ إلى "مساعدة ​لبنان​ على تحرير ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​".

صوت المدى

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله لقصف صاروخي.