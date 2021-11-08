وجهت السلطات القبرصية اتهامات جنائية إلى ستة أشخاص على خلفية مخطط مزعوم يرمي لاغتيال مواطنين إسرائيليين في الجزيرة. وأشارت صحيفة "بوليتس" إلى أن لائحة اتهام تضم نحو 50 تهمة تخص ما لا يقل عن 40 منهم المواطن الأذربيجاني أورخان أسدوف (38 عاما) الذي اعتقل في نيقوسيا، وكان بحوزته مسدس.مشيرة إلى أن خمسة من المتهمين تآمروا لاغتيال خمسة إسرائيليين مقيمين في قبرص.ووفقا للاتهامات الموجهة إليه، لعب أسدوف دورا رئيسيا في المخطط المزعوم، مع مواطن باكستاني في سن 27 عاما كان يعمل في مدينة بافوس في مجال توصيل الطعام، وهو متهم بـ"تجنيد" المتهمين الآخرين في المخطط.وأعلنت الشرطة، حسب الصحيفة، عثورها، خلال فحص هاتف أسدوف، على علامة "حزب الله" اللبناني، مرجحة أيضا وجود صلة بين الباكستاني المذكور و"لواء زينبيون" الشيعي الذي يقاتل في سوريا إلى جانب الحكومة.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يحق للولايات المتحدة الحديث عن التفاوض والاتفاق في ظل ضغوطها و"إرهابها الاقتصادي" ضد طهران.وأعرب عن تطلعه بأن يحمل الطرف الأمريكي والأوروبيون رؤية حقيقية إلى هذه المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل.

انطلقت مناورات برمائية للجيش الإيراني باسم "ذو الفقار 1400"، بسواحل مكران جنوب شرق البلاد، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.وأوضح الأدميرال أمير سيد محمود موسوي، المتحدث باسم المناورات، بعض تفاصيل مراحل المناورات، قائلا: "تم بنجاح تنفيذ جمع المعلومات الإلكترونية والإشارات المضادة الإلكترونية للقوات المهاجمة باستخدام أنظمة التنصت والرصد للوحدات التكتيكية والساحلية، بواسطة مختلف طائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "أبابيل 3"، و"ياسر"، و"صادق"، و"مهاجر 4" و"سيمرغ"، وطائرات استطلاع مختلفة بما في ذلك P3F وRF4 وBoeing 707".

علّق كاظم غريب آبادي مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران على مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، الذي استضافه مجلس الشيوخ الإيطالي.ودعا "الحكومة ومجلس الشيوخ الإيطاليين للكف عن سياساتهما المزدوجة والهدامة في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان".

تفقد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خط الحدود الفاصل بين بلاده وإيران،بوجود رئيس الأركان التركي، يشار غولر، وقادة القوات البرية، موسى أوسور، والبحرية، عدنان أوزبال، والجوية، حسن كوتشوك أكيازي.

قال جاهد أوزكان نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يدبر مكيدة لفتح الله غولن، بدعوته إياه للعودة إلى الوطن.يُذكر أن أردوغان كان قد وجه كلمة إلى غولن خلال خطبته بختام منافسات أولمبياد اللغة التركية باسطنبول عام 2012، قائلا: "نريد أن نرى فيما بيننا هؤلاء المغتربين بالخارج ممن يشعرون بالحنين إلى أرض الوطن.. أرى أنه حان الوقت لإنهاء هذا الاشتياق، فنحن نريد له أن ينتهي".

ذكر أن انفجارا عنيفا دمر مقهى مكونا من طابقين في بلدة أكتاو بكازاخستان، فيما لم يعلن عن وقوع ضحايا.

استبعدت القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من شمال إثيوبيا صوب العاصمة أديس أبابا إمكانية ارتكاب مجازر في المدينة في حال سقوطها في قبضتها.وقال الناطق باسمها أن الادعاءات عن معارضة الأغلبية الساحقة من سكان أديس أبابا للمتمردين "مبالغ فيها".و"المزاعم أن أديس أبابا ستتحول إلى حمام دم إذا دخلناها سخيفة تماما".