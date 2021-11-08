أفادت وكالة "سانا" السورية باندلاع أعمال فوضى وشغب في سجن يضم آلافا من إرهابيي تنظيم "داعش" في الحسكة شمال شرقي البلاد تبعها عصيان عام واشتباكات مع عناصر حراسة السجن.وتزامنت مع تحليق للمروحيات الأمريكية لأكثر من ساعتين في أرجاء المنطقة وتحديدا في منطقة السجن وقامت بإلقاء بالونات حرارية.وأوضحت المصادر أن العصيان جاء بعد وصول مجموعة من الجيش الأمريكي تضم محققين ومتخصصين في مجال التفاوض إلى السجن لنقل مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي المحتجزين داخل السجن، إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.

أخرج الجيش الأمريكي رتلا مؤلفا من 270 آلية من قاعدته في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة ترافقه مدرعات حماية لقوات الاحتلال وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لميليشيا "قسد"واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية شنوا 5 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

أفادت وكالة "سانا" السورية بأنه تم اليوم الإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظة درعا ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في المحافظة.ووبينهم مدنيون وعسكريون ممن تورطوا في العمليات الحربية بمحافظة درعا.

أعلنت فرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي قادمين من سوريا.

أعلنت الحكومة العراقية أن سلاح الجو يعمل على تأمين أجواء العاصمة بغداد، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة.ووكشف مصدر أمني عراقي، عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم وعقد الكاظمي اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية لمتابعة التحقيق في محاولة اغتياله.

أكد مصدر حكومي عراقي،إصابة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في محاولة الاغتيال التي تعرض لها ا, بعد ان كان مكتبه نفى اصابته,وقال المصدر، إن "الكاظمي أصيب في يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته",وأن "عدد المصابين من أفراد حمايته بلغ 10 أشخاص".ودعا الكاظمي الجميع إلى التهدئة وضبط النفس،وكتب على "تويتر" في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.