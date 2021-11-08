اللواء/ غاصب المختار

نقل عن اقتراح للرئيس نبيه برّي الاستعانة بالكويت للتوسط في معالجة الازمة مع السعودية، ويبقى ان على الرئيس نجيب ميقاتي مواصلة السعي لتدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر ومعالجة الازمات واحدة تلو الاخرى اذا استطاع فك ترابطهما، مع ان هاجسه يتوزع بين استعادة جلسات مجلس الوزراء واستعادة العلاقات السوية مع المملكة السعودية، وهو يركز على مجلس الوزراء باعتباره مصدر القرار والحل والربط والتفاهم في العمل الحكومي وغير الحكومي على كل المستويات.

نداء الوطن/ الان سركيس

قال ان الموفد العربي الذي يزور لبنان اليوم سيشدّد على أهمية إعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى سابق عهدها، لكنه لا يحمل مبادرة كاملة بل أفكاراً للحلّ تتمحور حول الجمع بين مطالب الرياض وبقية العواصم الخليجية وبين ما يستطيع لبنان تنفيذه وإذا كانت إستقالة قرداحي هي المدخل إلى الحلّ، إلاّ أنّ الأساس يبقى بالنسبة للعرب هو إتخاذ خطوات عملية لمنع تحوّل لبنان إلى بؤرة لتصدير المخدرات والإرهاب إلى الدول العربية. كما ان الموفد العربي سيطالب لبنان باتخاذ خطوات جديّة من أجل ضبط الأمن وعدم التسبّب بمخاطر تجاه الدول الخليجية، سواء كانت أمنية او إجتماعية. وفي المعلومات فان الرئيس عون سيكون منفتحاً على أي أفكار تعيد العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى سابق عهدها ولا يمانع في إستقالة قرداحي لكنّه يريد أن تكون هذه الإستقالة مُثمرة وأن تفتح ثغرة في جدار الأزمة، في حين أن ميقاتي لا يزال يحاول العمل على إيجاد المخرج الملائم للأزمة وإلا فان خيار الإستقالة مفتوح على مصراعيه.

الديار/ رضوان الذبيب

نقل عن مصادر متابعة للوضع الحالي قولها ان الحل سيأتي في النهاية على طريقة لاغالب ولامغلوب، والمخارج ستكون توافقية لكنها تحتاج لبعض الوقت، كون الاتصالات ما زالت في المربع الاول ، وسيبقى عمل الحكومة بالطريقة المعتمدة حاليا ، والاستعاضة عن مجلس الوزراء باجتماعات اللجان الوزارية .