روسيا اليوم

إسرائيل تنفي اختطاف ضابطين لـ"الموساد"

نفت حكومة إسرائيل صحة التقارير الصحفية عن خطف أحد فصائل المقاومة ضابطين لجهاز الاستخبارات "الموساد".

وكذب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، على حسابه في "تويتر" أمس السبت، الخبر الذي نقلته قناة "الجزيرة" القطرية ضمن برنامج "ما خفي أعظم" عن عملية الخطف المزعومة، قائلا: "الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما بإسرائيل".

وشدد جندلمان على أن نشر هذا الخبر يمثل "مناورة يائسة أخرى" تقوم بها حركة "حماس" بغية حشد التأييد في صفوف الجمهور الفلسطيني في غزة من خلال ترويج "الأكاذيب المكشوفة".

وشن المتحدث هجوما شديد اللهجة على "الجزيرة"، مشيرا إلى أنها "أثبتت مرة أخرى من خلال بث هذا التقرير الكاذب أنها تشكل منبرا لدعاية "حماس" وأنها ليست وسيلة إعلامية صاحبة مصداقية".