الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري للكاظمي: ندين المحاولة بأشد العبارات

أبرق الرئيس سعد الحريري إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مستنكرا محاولة الاغتيال الاثمة التي تعرض لها ومهنئا بالسلامة، داعيا الله أن "يحمي العراق وشعبه من كل شر". وجاء في البرقية: "تختلط لدينا مشاعر الحزن والسرور ونحن نتابع اخبار العراق الحبيب ووقائع الاعتداء الاثم الذي تعرض له منزلكم. نحزن لوجود قوى ضالة تراهن على بقاء العراق اسير الفوضى والتقاتل ونعبر عن سرورنا لنجاة دولتكم من محاولة الاغتيال. إننا اذ نحمد الله على سلامتكم ندين المحاولة باشد العبارات، ونسأل الله أن يحمي العراق وشعبه من كل شر، وان يمنحكم العزيمة والقوة والحكمة لتعزيز المسار الديموقراطي للشعب العراقي . مع اطيب التمنيات وصادق الدعاء لكم وللعراق".

وكالة الأناضول

بلينكن: محاولة اغتيال الكاظمي "اعتداء" على العراق وسيادته

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "اعتداء" على العراق وسيادته، وفق بيان رسمي عراقي.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، اطلعت عليه الأناضول، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن عبر فيه الأخير عن "غضبه وقلقه العميقين من حادث الاعتداء الجبان على رئيس مجلس الوزراء".

وقال بلينكن، بحسب البيان العراقي، أن محاولة الاغتيال "اعتداء على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب"، معربا عن "تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن يبحث جميع الخيارات بعد تجاهل "أوبك" له

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، إن دول "أوبك" تجاهلت الدعوات الأمريكية لزيادة الإمدادات، مما أجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على البحث عن وسائل بديلة لخفض أسعار الوقود.

وأضافت غرانهولم لشبكة "سي إن إن"، أن "أوبك، للأسف، تسيطر على أجندة أسعار النفط وبايدن يحثهم على زيادة الإمدادات، ولكنهم اختاروا عدم القيام بذلك الأسبوع الماضي". وتابعت قائلة "الرئيس يدرس كل الخيارات المتاحة أمامه". ارتفاع أسعار النفط بفعل الزيادة البطيئة في إنتاج أوبك لم يستبعد غرانهولم إمكانية استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي لتحقيق الاستقرار في أسعار الوقود المحلية.