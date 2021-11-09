لبنان الحر

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في كلمة له من المجلس الاقتصادي الاجتماعي "إننا حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي وتم تقديم أرقام موحدة، والمفاوضات مستمرة معه ونحن على الطريق السليم".

صوت لبنان

شدد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" ​سامي الجميّل​، خلال لقائه الجالية اللبنانية في ​المكسيك​ في ختام جولته على القارة الأميركية، على "ضرورة مواكبة الأحداث في لبنان من قبل اللبنانيين في الاغتراب، والانخراط بشكل قوي في عملية إنقاذ لبنان، عبر التسجيل الكثيف للمشاركة في الانتخابات المقررة في الربيع المقبل على أوسع نطاق".

radio orient

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، أن "مشكلة لبنان ليست كبيرة لكنها خطيرة، وسؤال "إلى أين" مسموح للمواطن لكنه ممنوع على السياسي، وللأسف الكثير من السياسيين الموجودين بسدة القيادة لم يبرهنوا قدرتهم على القيادة".

اذاعة النور

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، حول الأزمة بين لبنان والسعودية، أن "مصير لبنان لا يمكن أن يُعلق بقرار جهة خارجية، وهذا يجب أن لا نقبله، ونحن كجهة لا نقبل بهذه الإملاءات، ولا يمكن أن نجعل بلدنا مكسر عصا، ولا أن نسمح بإذلال البلد.

صوت المدى

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان "حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة.