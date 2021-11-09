الجزيرة - السعودية

المملكة تدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بشدة للعمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وتؤكد وقوفها صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق، حكومة وشعباً، في التصدي لجميع الإرهابيين الذين يحاولون عبثاً منع العراق الشقيق من استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

من جانبها دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات محاولة الاغتيال الدنيئة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكّدة أنها تتابع ببالغ الانشغال تطورات الوضع في جمهورية العراق.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا الهجوم عمل إرهابي يستهدف وحدة العراق وأمنه واستقراره.

كما دان البرلمان العربي محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشدداً على رفضه هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة. وأعرب عن تضامنه الكامل مع العراق وشعبه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

القدس - فلسطين

الرئيس الجزائري : لن نتسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم الاثنين،عدم التسامح مع أي تدخل في الشؤون الداخلية ، مشدداً على ضرورة أن يكون الاحترام متبادل بين الدول .

وقال تبون في كلمة ألقاها اليوم بالعاصمة الجزائرية بمناسبة لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي، إن التحديات باتت أكثر خطورة في منطقتنا وبؤر التوتر في دول الجوار لا سيما في الصحراء الغربية مع بداية المواجهات مع الاحتلال المغربي ، مشيراً إلى ليبيا التي لا تزال تشهد تدخلات أجنبية ، ومنطقة الساحل التي يستمر فيها الوضع تحت صراعات متعددة الأوجه. وأضاف تبون أولوياتنا هي تقوية الاتحاد الأفريقي لحمايته من المحاولات الخبيثة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك والتحضير الجيد للقمة العربية في الجزائر خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وأكد ضرورة بلورة التشارك العربي في دعم القضية الفلسطينية من خلال التقيد بمبادرة السلام واغتنام فرصة إصلاح الجامعة العربية.

الاتحاد - الإمارات

مجلس الأمن الدولي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفي بيان أصدره أعضاء المجلس اليوم، أعربوا عن ارتياحهم لعدم إصابة رئيس الوزراء في الهجوم، وجددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره.

كما أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.