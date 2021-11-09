الشرق/ تيريز القسيس

نقلت عن مرجع ديبلوماسي قوله إن الأمين العام المساعد للجامعة الدول العربية حسام زكي كان مستمعا أكثر مما كان عارضاً للحلول. وهو نصح المسؤولين بمعالجة هذه الأزمة المستجدة بأقل أضرار وخسائر ممكنة خصوصا وأن لبنان شعباً ومؤسسات يمران بأزمات اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، وأن التشبث، والتعنت، والتصلب في المواقف والمطالب لن يسهل الأمور بل سيزيدها تعقيدا. وإذ أكدت هذه المصادر أن لا توجه حتى الساعة لدى الجامعة العربية إلى عقد اجتماع استثنائي أو طارئ على مستوى وزراء الخارجية أو المندوبين لبحث الأزمة اللبنانية السعودية، لكن هذا الأمر يبقى مطروحاً للنقاش اذا تطلب الأمر ذلك. فالجامعة اليوم تسعى إلى لعب دور توافقي، وهي حريصة على لم شمل وجمع الدول العربية تحت عنوان المصلحة العربية قبل كل اعتبار.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية قولها إن مهمة السفير حسام زكي في بيروت بالأمس، لم تتخط حدود استكشاف المواقف اللبنانية الرسمية من أزمة العلاقات بين لبنان ودول الخليج أولاً والسعي إلى مناقشة الدعم المطلوب من الجامعة العربية من أجل رأب الصدع ثانياً، وإنضاج ظروف المقاربة السياسية للتسوية ثالثاً، وذلك في ضوء الدعم الدولي الملحوظ الذي كان قد سُجل على هذا الصعيد في الأسبوع الماضي من خلال بيانات أميركية وفرنسية وأممية.