الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي استقبل وزير الصحة وترأس اجتماعاً بحث في مطالب موظفي الإدارة العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، اجتماعاً ضم وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفداً من رابطة موظفي الإدارات العامة.

بعد الإجتماع، صرحت رئيسة رابطة موظفي الإدارات العامة نوال نصر: "تباحثنا اليوم مع دولة الرئيس في ما يمكن فعله بالنسبة إلى مطالب موظفي الإدارة العامة والقطاع العام ومعالجة أوضاعهم المزرية، وقد أبدى دولة الرئيس تفهماً إزاء ما عرضناه من أوجاع ومشكلات وأوضاع الموظفين".

أضافت: "لقد شكل الرئيس ميقاتي لجنة مؤلفة من وزير العمل ورئيس التفتيش المركزي ورئيسة مجلس الخدمة المدنية ورئيس الإتحاد العمالي العام ورابطة موظفي الإدارة العامة، على أن يتم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة غداً لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي، علنا نصل إلى خواتيم سعيدة".

وكالة الأناضول

انطلاق أول "حوار استراتيجي" أميركي مصري منذ 6 سنوات

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق بين الولايات المتحدة ومصر، هو الأول منذ عام 2015.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، أثناء انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري في واشنطن الاثنين.

وقال بلينكن إن واشنطن ستعمل على "تعزيز حرية التعبير والصحافة" في مصر، مشدداً على أن العلاقة الأميركية المصرية "قوية وراسخة".

وأضاف أن الولايات المتحدة استثمرت "120 مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات"، بحسب ما نقلت قناة الحرة الأميركية. وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تتشارك مع مصر "المخاوف ذاتها تجاه ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة والعالم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

المبعوث الأممي: السلام في اليمن معركة كبيرة لكننا بحاجة للمضي نحو الحل السلمي

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، السلام في اليمن بـ "المعركة الكبيرة"، مؤكدًا أن اليمن يمر بمرحلة حساسة وعصيبة ربما تفرض متغيرات جديدة.

وقال غروندبرغ في مؤتمر صحفي عقده في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، عقب لقائه محافظ تعز، نبيل شمسان: "السلام في اليمن معركة كبيرة، لكننا بحاجة أن نسير في طريق الحل السلمي وأبناء تعز لديهم تجارب في هذا المسار"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وأضاف: "سنحمل العديد من القضايا والملفات للأمم المتحدة ومنها المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية وفتح الطرقات ونقل تجربة تعز في التعددية السياسية، والتي تذكرنا بوجود دولة يمنية قائمة على التعددية السياسية والمدنية".