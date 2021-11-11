خريطة طريق نحو الحكم المدني في السودان في حال تراجَع الانقلابيون العسكريون - يزيد صايغ - 10/11/2021

قال أن السودان لطالما كان جزءًا من المعادلات الجيوسياسية الإقليمية طيلة العقود الثلاثة من حكم البشير، لكن العقوبات الدولية المفروضة عليه تركته معزولًا نسبيًا عن باقي العالم. لكن هذه العزلة انتهت الآن، إذ تشهد السياسات المحلية حالة من التقلّب والتجاذب لم تعرفها البلاد منذ منتصف الثمانينيات، حين عاد الحكم المدني لفترة وجيزة. وأوضح أنه نقطة الاختلاف الأساسية اليوم عن السابق فتكمن في تعاظم دور الحكومات الغربية. وإذا كانت هذه الجهات الخارجية قادرة على مساعدة السودان في تحقيق نتيجة أفضل والحفاظ عليها، فحريٌّ بها القيام بذلك. وعلى هذه الجهات، كي تنجح في مسعاها، أن تضع نصب أعينها الهدف المتوخّى وكيفية تحقيقه، لأنها إذا فشلت في اتّخاذ إجراءات فعّالة واستباقية لترسيخ عملية الانتقال الديمقراطي في السودان في هذا المنعطف من تاريخه، فسيغرق هذه المرة في أزمة أعمق لا تُحمد عقباها.

طلب تركيا شراء مقاتلات "أف-16" قد لا يَتجنَّب ما لا مفرَّ منه - غرانت روملي، سونر چاغاپتاي – 28/10/20212

لدى واشنطن وأنقرة حوافز دبلوماسية وأمنية كبيرة للنظر في طلب تركيا شراء 40 مقاتلة جديدة من نوع "أف-16" من الولايات المتحدة. ولكن سواء تمت الموافقة على الطلب أم لا، فإن انجراف أردوغان على المدى الطويل إلى فلك بوتين يبدو محتملاً نظراً للضرر الذي حدث أساساً.

السودان على صفيح ساخن: الانقلاب العسكري في أفق الثورات العربية – 3/11/2021

بات السودان ينتظر موقف الحركات المسلحة لمعرفة مدى قدرة الجيش على بناء حاضنة سياسية له خلال الفترة المقبلة، إذ أن "حركة جيش تحرير السودان" (جناح "مني أركو مناوي")، و"حركة العدل والمساواة" اللتين قادتا القوى السياسية المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، لم تعلنا عن مواقفهما بوضوح، والحركتان لديهما حضور واسع في دارفور، إلى جانب باقي حركات "سلام جوبا" باستثناء الحركة الشعبية شمال (جناح "مالك عقار") التي أعلنت رفضها لما وصفته بـ"الانقلاب". كما تبدو فرص نجاح خطوات البرهان متساوية مع قدرته على تثبيت أركان المكوّن العسكري على رأس السلطة، لأن التحركات الخارجية تبرهن على وجود دعم فاعل للقوى المدنية، وإن لم تصل الولايات المتحدة إلى مرحلة فرض العقوبات فالاتصالات التي تقوم بها مع جيران السودان تشي بأنها تضغط باتجاه دفع البرهان إلى التراجع... ولا تزال منظمات المجتمع المدني في السودان تحظى بشعبية في الشارع انعكست في الاستجابة للخروج في مليونية الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي، ولديها قدرة على تنظيم التحركات بالتعاون مع تنسيقيات لجان المقاومة التي تمكنت من إخفاء قياداتها البارزين خوفا من اعتقالهم ولعبها دورا مهما في تتريس الشوارع لنجاح العصيان المدني، وفعليا يمكن الجزم أن قدرة الشعب السوداني على تنظيم الاعتصامات التي تقود إلى إسقاط الأنظمة العسكرية في ثلاث مرات سابقة قادرة على تكرار الأمر هذه المرة، لأن المكون العسكري يفتقر للظهير الشعبي الذي يجعله قادرا على تمرير خطواته بشكل سلس، وقد تكون البلاد معرضة لاحقا لموجات من العنف لكنها في النهاية ستمهّد للعودة إلى الحكم المدني والوثيقة الدستورية، كما أن السودانيين لا يعوّلون كثيرا على اتخاذ إجراءات ضاغطة على قوات الجيش، وأن قضايا السودان التي ظلت في أدراج الأمم المتحدة سنوات لم يجر النظر فيها لأنها تتعارض مع مصالح قوى دولية وإقليمية لديها مصلحة في استمرار الحكم العسكري...