TL

رغم حرص كل الأطراف على عدم انفراط عقد ‏الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء بحسب ما افادت تلفزيون لبنان اوساط مطلعة ، وفي الاطار الحكومي عينه زيارة الى قصر بعبدا بعد ظهر اليوم قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وعرض الرئيسان عون وميقاتي لاخر التطورات رئيس الحكومة سأل من قبل الصحافيين لدى مغادرته بأنه يبدو ان ليس هناك من ايجابيات فاجاب من قال لا ايجابيات الشمس بتطلع وكل الناس تراها..

المنار

المنتفعون من التحقيقات القضائية فقد اوصلوا القضاء الى ما لا تحمد عقباه، ورموه فريسة للتسييس والشعبوية والاستنسابية بما يناسب آمالهم وطموحاتهم المستقبلية. فاين المجلس الاعلى للقضاء رئيسا واعضاء؟ واين وزارة العدل وكل الجهات المعنية مما وصل اليه القضاء بالقرارات الاستنسابية؟

nbn

أفادت هيئة "أوجيرو" بأن "إحدى غرف التقوية في منطقة مشحلان التابعة لسنترال ​بنتاعل​، تعرضت لعمليّة خلع وسرقة، مما ادى الى توقف خدماتنا لدى المشتركين المستفيدين من هذه الغرفة"، لافتةً غلى "إن فرقنا الفنية تعمل على مسح الأضرار وإصلاح الضرر بالسرعة الممكنة، في حال توفرت المعدات اللازمة".

mtv

الرئيس ميقاتي زار بعبدا والتقى رئيس الجمهورية ، وغادر من دون الادلاء باي تصريح . الصمت ، يدل على ان لا امكان لاحداث خرق على صعيد عقد جلسة لمجلس الوزراء.

NTV

مجلس القضاء الاعلى .. انشطر وتداعى وخرج اليوم بموقف يستهجن فيه ما حصل مع عضو المجلس القاضي حبيب مزهر ورأى أنه مدان وأهاب المجلس بالجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة

OTV

فعلى الصعيد الديبلوماسي، لا جديد تحت شمس التصعيد الذي يتوالى فصولا، والاجراءات الى تزايد، في وقت لا يبدو أن حركة المشاورات والمبادرات الخارجية نجحت حتى الآن في إحداث أي خرق.

أما على المستوى القضائي، فجديد ملف التحقيق في انفجار المرفأ، دخول التفتيش القضائي على الخط، من دون أن يتضح حتى الساعة مسار الامور، مع الاشارة الى وقفات تضامنية مع القاضي طارق البيطار تنفذ غدا أمام قصر العدل.

LBC

من اليوم وحتى التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي، موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا، يبدو ان سباقا انطلق لتبريد الجبهات المشتعلة في الشرق الاوسط، تمهيدا لاستعادة التفاوض بين ايران والولايات المتحدة.

الميادين

أكد الرئيس ​الصيني، ​شي جين بينغ​، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة بلاده لدى ​واشنطن​، أن "الصين مستعدة للعمل مع ​الولايات المتحدة​ لإدارة الخلافات بشكل صحيح".

وأشار في رسالة تهنئة إلى اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية، قرأها تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، إلى أنه "وفقاً لمبادئ الإحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والتصدي المشترك للقضايا الإقليمية والدولية وكذلك التحديات العالمية".

الجزيرة

أشار ​السفير الروسي​ لدى ​كندا​ أوليغ ستيبانوف، إلى أن ​موسكو​ مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع أوتاوا حول الوضع في ​سوريا​، إذا كانت كندا مهتمة بذلك.

العربية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هجوم على سيادة العراق واستقراره.