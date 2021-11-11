لبنان الحر

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان ، الى "إن أي خطة اقتصادية مالية نقدية لا تحدد المسؤوليات فيما حصل وبالتالي تحدد توزيع من يجب أن يتحمل الخسائر لن تمر".

ولفت عدوان الى ان "أموال المودعين، تعبهم وجنى عمرهم حق لهم لن نقبل المساس بهم تحت أي مسمى أو تورية أو هندسات وهمية".

صوت لبنان

أكد نقيب مستوردي كريم جبارة، أنه "في كل أسبوع يأتي شحنات أدوية للعلاجات السرطانية، ولكن المهم أن يتم تأمينها كل شهر، والتأكد من ذلك ووضع إطار تنظيمي بين 5 جهات معنية بإدارة وزير الصحة، لأن غير ذلك سنبقى في حالة فقدان للأدوية".

radio orient

اعتبر وزير السياحة وليـد نصار، أن "الرزمة السياحية لم توضع إلاّ بالاتفاق مع القطاع الخاص، والذي يريد الاستفادة منها عليه شرائها قبل 10 الشهر، وهي تبدا هذا الشهر وشهر كانون الاول وهي تنقل اللبنانيين والاجانب الذين يرغبون بزيارة لبنان وهي تشمل 11 منطقة، لدينا 280 رحلة".

اذاعة النور

أكد النائب طوني فرنجية، أننا "تقدمنا بقانون الطاقة من الناس للناس وهو يساعد وزارة الطاقة والحكومة لتأمين الطاقة لغاية 24 ساعة خلال عامين".

ولفت الى أنه "ينبثق هذا القانون من الخطط التي اقترحت خلال السنوات الماضية، هذا الطرح متعلق بأموال المودعين وإنقاذ ما تبقى منها وتأمين الكهرباء لغاية 24 ساعة من الطاقة المتجددة ومن المعامل، وستوفّر هذه الخطة على ميزان المدفوعات أكثر من 5 مليون دولار يومياً وأكثر من مليارين سنوياً".

صوت المدى

الرئيس ميشال عون عرض مع وزير​ الشؤون الاجتماعية ​هكتور حجار مراحل تنفيذ البطاقة التمويلية وبرامج الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الوزارة