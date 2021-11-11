الوكالة الوطنية للإعلام

رئيسا الجمهورية والحكومة بحثا في التطورات

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الاوضاع العامة. وتم خلال اللقاء تقييم التطورات التي حصلت مؤخرا، كما تمت معالجة بعض الامور العالقة.

ولدى مغادرة الرئيس ميقاتي سأله الصحافيون : يبدو ان ليس هناك من ايجابيات؟

فأجاب: "من قال لا ايجابيات؟ الشمس بتطلع وكل الناس تراها."

وكالة الأناضول

أردوغان يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد الماضي.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان الأربعاء، أن الرئيس أردوغان بعث برسالة إلى الكاظمي.

وجاء في الرسالة: "السيد رئيس الوزراء، أخي العزيز، ببالغ الحزن تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي على مقر إقامتكم في بغداد، أدين بشدة هذا الهجوم الدنيء". وقال أردوغان إن تركيا مصممة على مواصلة دعمها القوي للعراق في كفاحه المستمر ضد الإرهاب. وأضاف: "أكرر مرة أخرى أننا سنقف دائمًا إلى جانب جارنا العراق في هذا الكفاح العادل". وتمنى أردوغان السلامة والصحة والسعادة للكاظمي، والسعادة والرخاء للشعب العراقي الصديق والشقيق. وفجر الأحد، أعلن الجيش العراقي، في بيان، نجاة الكاظمي من محاولة "اغتيال" عبر هجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط 2 منها، وانفجرت الثالثة في المقر ما تسبب بإصابة عدد من حراسه.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

محمد بن سلمان يؤكد لجونسون التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأشاد جونسون في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الكربوني في عام 2060، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد بن سلمان التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بحسب الوكالة. أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، عن هدف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري من الانبعثات الكربونية في عام 2060، معلنا عزمه على تحويل العاصمة السعودية الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا. وأضاف أن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030.