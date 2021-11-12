الاثنين 8-11-2021

نداء الوطن

السلة الأميركية: سقوط جديد للايكرز

واصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز انتفاضتة وحقق فوزه السادس على التوالي عندما تغلب على مضيفه شيكاغو بولز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، ليرفع غلته من الانتصارات الى ثمانية حتى الان في هذا الموسم مقابل خسارتين .

نداء الوطن

ديوكوفيتش يثأر من مدفيديف

احرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب دورة باريس الفرنسية للماسترز في كرة المضرب بفوزه على الروسي دانيال مدفيديف الثاني في المباراة النهائية.

الجمهورية الثلاثاء 9-11-2021

انتصاران جديدان لووريرز ونتس... وخسارة باكس وجاز

واصل غولدن ستايت ووريرز وبروكلين نتس انتصاراتهما المتتالية بفوز الأول على ضيفة هيوستن روكتس والثاني على مضيفه تورنتو رابتورز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين . فيما تابع ميلووكي باكس حامل اللقب ويوتا جاز هزائمهما بسقوطهما للمرة الثانية توالياً، الأول امام مضيفه واشنطن والثاني امام مضيفه اورلاندو ماجيك .

نداء الوطن

دولبرغ مريض بالسكري

اعلن الدانماركي كاسبر دولبرغ مهاجم نيس الفرنسي عبر انستغرام انه يعاني من مرض السكري من النوع رقم 1

النهار10-11-2021

ابراهيموفيتش جاهز للعودة الى "بلاغولت"

اعرب النجم المخضرم زالاتان لبراهيموفيتش عن سعادته لتمكنه أخيرا" من الانضمام الى المنتخب السويدي، وذلك للمشاركة في مباراتيه الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

نداء الوطن 10-11-2021

إصابة ماركيز تبعده عن الجولة الأخيرة

اعلن فريق هوندا ان بطل العالم ست مرات في فئة "موتو جي بي" الاسباني مارك ماركي، سيغيب عن جائزة فالنسيا الاسبانية الكبرى المرحلة18 الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية التي ستقام على حلبة"ريكاردو تورومو"، بسبب تعرضة لاصابة في رأسه.

نداء الوطن

فالكاو يغيب شهرا"

سيبتعد المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو عن الملاعب من ثلاثة الى أربعة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ ستحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022 بحسب فريقه رايوفاليكانو الاسباني .