TL

لا أفق حتى الساعة لانعقاد مجلس الوزراء، وعلى الرغم من التنسيق الكامل بين رئيسي الجمهورية والحكومة للعمل سويا في إيجاد مخارج كفيلة بالعودة الى مجلس الوزراء وتبريد الأسلاك السياسية، يبقى المواطن اللبناني هو وحده الذي يدفع ثمن تعطيل المسار الحكومي مع وصول الدولار في السوق الموازية الى 22 ألف ليرة لبنانية. وفي مئوية نقابة المحامين في طرابلس، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: "أتعاطى بإيجابية وإنفتاح مع التحديات مهما كان حجمه، وأعطي النقاش والحوار مداه الأقصى، لكن التحاور يقف عند حدود قناعات وطنية وشخصية".

المنار

أحياء فينا، بل طالما بهم حيينا. ووطن لم يتركوه، فقدموه منارة وأعزوه، بل اعزوا امة. في يومهم احتفل الاوفياء وأكد ولي تلك الدماء ان نصرنا الموعود قادم لا محالة، ومن منبرهم حدد سيد المقاومة مفهوم الحرية والسيادة وتحدث عن خوف العدو الصهيوني من لبنان، وخشيته من اقتحام المقاومين للجليل، وعن محاولته التنفس من خلال التطبيع والمطبعين.

nbn

نفى السيد نصرالله كل ما قيل عن مقايضة بين ملف الطيونة وقضية المرفأ مشددا أن هذا الكلام غير صحيح،

لافتاً الى مواصلة العمل في القضيتين.

mtv

في الشأن الدبلوماسي، وتحديداً في الأزمة المستعصية المتدحرجة مع العربية السعودية ودول الخليج، فرئيس الحكومة لم يتمكن بعد، ويبدو أنه لن يتمكن مطلقاً من إيجاد المخرج الضروري لإزالة السبب المباشر لهذه الأزمة. في السياق، أعلنت الإم تي في ان السفارة السعودية في لبنان أوقفت منح التأشيرات من بيروت وكل أنواع المعاملات، مع نية بمواصلة الرفع المتدرج للتدابير وصولاً الى الإقفال النهائي للسفارة.

NTV

جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منزوعاً من كل سلاح التصعيد خليجياً، فإنه حط بعديده وقواه العسكرية الدقيقة مع العدو لإسرائيلي، فوضع إصبعه على الجليل وأبقى إسرائيل على قلقها من فرضية الدخول إليها سواء عبر قوة مشاة أو عبر غطاء صاروخي.

OTV

الاقتصاد منهار، والمساعدات الدولية في انتظار، والحكومة لا تجتمع. الوضع المعيشي بتشعباته كافة في حال يرثى لها، وغالبية المسؤولين غائبون عن السمع والوعي، فيما القلة التي تشعر مع الناس وتسعى إلى حلول، ممنوعة من العمل. الدستور منتهك، والميثاق في خطر دائم، وبعض الرأي العام يتفرج، غارقاً إما في الهموم، أو سابحاً في التضليل، فيما النتيجة الوحيدة أن الفاسد طليق والمجرم حر والمرتكب يحاضر بالعفة، فيما الصالحون مكبلون أو مترددون أو صامتون.

LBC

في الوقت الذي يسود فيه الانتظار القاتل كل الملفات اللبنانية، سواء على مستوى عدم تفعيل عمل الحكومة، او توقف التحقيقات في ملف المرفأ، او الصورة القاتمة للعلاقات اللبنانية السعودية اولاً، واللبنانية الخليجية ثانياً، جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. السيد نصر الله افتتح شق السياسة الداخلية بكلامه بهذا الملف، محملاً اياه عنواناً سيادياً بامتياز، لم يأت السيد على تحديد اي خط للتفاوض، وهو لطالما قال ان الحزب يقبل بما تقبل به الدولة اللبنانية ووفدها العسكري المفاوض. بالنسبة للولايات المتحدة، ملف الترسيم هو اكثر ما يهمها في بلد صغير مثل لبنان، والانتهاء منه سريعاً منعاً لاي تطور سلبي قد يطرأ عنه على مستوى الامن بين اسرائيل ولبنان.

الميادين

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، واشنطن وحلف الناتو إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالنشاط العسكري الأميركي في البحر الأسود. وشدد ريابكوف، على أن موسكو، تسيطر بشكل كامل على الوضع المتعلق بنشاط واشنطن في البحر الأسود، مؤكداً أنها "سترد على أي استفزاز".

الجزيرة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تدعم فريقاً على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان.

العربية

أكد وزير الخارجية الياباني الجديد، يوشيماسا هاياشي أهمية إقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين، ودعا الجارة الكبرى لبلاده إلى التحلي بسلوك ينم عن مسؤولية.