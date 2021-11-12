لبنان الحر

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي ابي المنى، الى أننا "ما زلنا نصر على نهج الحوار والاعتدال رغم الاختلاف. لا أحد يمكنه أن يلغي أحدا، فلنجد سبيلاً للتلاقي في مساحة الإيمان الواحد والوطنية المشتركة، ولنرتق بمواقفنا السياسية إلى مرتبة الوحدة في التنوع، ودائماً بالكلمة الطيبة والمبادرات البناءة، فلبنان يستحق أن ننقذه من الهلاك".

صوت لبنان

كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، أن "ما حصل هو أننا يجب أن نؤمن 10% من سعر المحروقات بالدولار الأميركي والباقي بالليرة اللبنانية، ونحن وقفنا بوجه هذا القرار ولن نقبله واتصلنا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا نريد تحميل المواطن أعباء إضافية، وسنرى كيف سنحلها بين الشركات المستوردة وبين الموزعين وأصحاب المحطات".

radio orient

أشار وزير السياحة ​وليد نصار​ إلى ان "هدفنا الوحيد والسامي والوطني هو السائح الذي سيأتي إلى ​لبنان​"، لافتاً إلى أن "العمل الذي قمنا به في حملة "بجنونك بحبك" هو الرزمة الأولى، إن كانت ستنجح أو لا، وهذا مرتبط بالاستقرار الأمني في البلد".

اذاعة النور

أطلق ​وزير الاشغال​ ​علي حمية​، المناقصة العالمية لإدارة محطة حاويات ​مرفأ بيروت​، لافتاً إلى أن "دفتر الشروط يراعي الشفافية المطلقة، ومن يستوفيها فليتقدم إليها، وهو من دون أية ثغرة قانونية لإمكانية محاباة أحد، والمراعاة فقط هي لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات".

صوت المدى

أكد ​وزير الطاقة​ والمياه ​وليد فياض​، عقب لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أنه "لا ​ازمة محروقات​، وهي متوفرة في السوق، ونعمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات".