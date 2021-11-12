لوّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس، بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا في حال فرض الأوروبيون عقوبات جديدة على بلاده على خلفية أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

تعهد مسؤولون دوليون وإقليميون، أمس الخميس، بدعم الأفغان الذين يواجهون أزمة إنسانية تتفاقم، وجددوا الدعوات إلى "طالبان" لتشكيل حكومة شاملة وضمان حقوق النساء .

تعهد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي تولى منصبه الجديد الأربعاء، بحماية القيم العالمية وكذلك السلام والاستقرار في اليابان ومناطق أخرى في العالم في مواجهة الحشد العسكري للصين.

مدّت بولندا أسلاكاً شائكة عند حدودها في المنطقة ونشرت ما لا يقل عن 15 ألف جندي لمنع المهاجرين من دخول أراضيها. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن بلاده تواجه «نوعاً جديداً من الحرب، ذخيرتها من المدنيين".

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أي هجوم من الصين ضد تايوان سيكون «عملاً مؤسفاً للغاية»، ملوحاً بـ«إجراءات» يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حال حصول ذلك، ما دفع بكين إلى التأكيد أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية الصينية.

حذر وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، روسيا، من أنها سترتكب "خطأ فادحاً"، إذا حاولت الاعتداء مجدداً على أوكرانيا التي دقت ناقوس الخطر بسبب الحشود العسكرية الروسية المتزايدة على طول حدودها الشرقية.

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق بشأن تصعيد للعنف في أنحاء ميانمار، ودعا في بيان نادر وافقت عليه الدول الأعضاء الخمس عشرة إلى وقف فوري للقتال، وأن يتحلى الجيش بأقصى درجات ضبط النفس..

أعلنت شرطة اسكوتلندا القبض على 70 شخصا في المجمل خلال تظاهرات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26). وقال مساعد رئيس شرطة اسكوتلندا جاري ريتشي "اشتبكت الشرطة مئات المرات مع الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون وألقت القبض على 70 شخصا"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

أغلق قائد وحدة "جو – الفضاء" في "الحرس الثوري" الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الباب أمام مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيّرة، محذراً إسرائيل من أن "ارتكاب أي خطأ" في التعامل مع البرنامج النووي "سيعجل بزوالها".

افادت الخارجية الايرانية في بيان بأن وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان اعتبر خلال الاتصال مع نظيره الاماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان ان الزيارة الى دمشق هي خطوة ايجابية.