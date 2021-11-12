شكّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، مجلس سيادة انتقالياً جديداً، استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة) التي قادت الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019. وفور إعلان هذه الخطوة، خرج مئات من المحتجين في شوارع الخرطوم ومدن أخرى احتجاجاً، فيما صدرت إدانات دولية من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة.

قال سفراء الاتحاد الأوروبي المقيمون في السودان، إنهم بحثوا مع وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة، مريم المهدي، الأزمة الحالية. وجددوا في بيان نشروه على الصفحة الرسمية لموقع بعثة الاتحاد الأوروبي على "فيسبوك" دعمهم للعودة إلى النظام الدستوري وضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية الحق في التظاهر السلمي.

صدرت موافقة ملكية سعودية بمنح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة، كأول دفعة منذ فتحها الباب لتجنيس الكفاءات، بغرض تعزيز عجلة التنمية ودعم مشروعات التحول الاقتصادي والتنموي الذي تشهده السعودية.

كشفت وثيقة أردنية، أن الهدف النهائي من "التطبيع العربي" مع دمشق هو "خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا، الذين دخلوا البلاد بعد 2011"، بما في ذلك "انسحاب أميركا والتحالف من شمال شرقي سوريا و(تفكيك) قاعدة التنف الأميركية" قرب حدود الأردن والعراق، بعد سلسلة خطوات وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة" تشمل بداية "الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا"، مع الاعتراف بـ"المصالح الشرعية لروسيا".

تنطلق اليوم الجمعة في باريس فعاليات "المؤتمر الدولي حول ليبيا"، الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة وحضورها، وبرئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والذي تعول عليه ليبيا ودول عربية وأجنبية لدعم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

يبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، "المستجدات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات"، وذلك على هامش "مؤتمر باريس الدولي" حول ليبيا. وأفاد بيان رئاسي مصري أمس، أن "الرئيس السيسي يعقد (مباحثات قمة) مع الرئيس الفرنسي لبحث مجمل جوانب العلاقات الثنائية، التي تشهد طفرة نوعية الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

توافقت مصر وسويسرا على العمل لاتخاذ خطوات بهدف دفع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

أعلن 15 نائباً فازوا في الانتخابات العراقية بصفتهم مستقلين، عن تشكيل كتلة مستقلة في البرلمان القادم تحت اسم «تحالف العراق المستقل".

طالبت الولايات المتحدة، مساء أمس الخميس، جماعة الحوثي بإخلاء السفارة الأميركية في صنعاء فوراً، داعية إلى الإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء. وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّه تمّ الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية.

وقعت الحكومة السورية اتفاقا مع شركة اماراتية لانشاء محطة توليد كهرضوئية في ريف دمشق.