نداء الوطن /غادة حلاوي

تناولت موضوع انتخابات 2022 وقالت "أسمع ضجيجاً ولا أرى طحيناً" هو واقع حال تعاطي المسؤولين ورؤساء الاحزاب مع تصويت المغتربين في بلدان انتشارهم على مشارف الانتخابات النيابية. تصريحات ومواقف تحث المغتربين على تسجيل اسمائهم للاقتراع في دورة الانتخابات المقبلة، ومحاولة شد العصب. وأضافت أنّ مجلس النواب أقرّ تشريع تصويت المغتربين لـ128 نائباً وألغى المادة التي تمنح المغتربين حق انتخاب ستة نواب في الخارج. كانت التعديلات التي اضيفت على قانون الانتخاب مسار جدل وانقسام واسعين بين الاحزاب السياسية، كذلك دخل اللبنانيون من غير المقيمين البازار السياسي من أوسع أبوابه. وقالت إنّه ونتيجة الظروف في لبنان تزايد عدد اللبنانيين غير المقيمين في الخارج، لكن في المقابل تزايُد شعور هؤلاء باليأس سينعكس حكماً على عدم الحماس للتسجيل والمشاركة، فضلاً عن عامل الخوف من فقدان الملاذ الاخير لهم في الغربة بعد ان خسروا وطنهم الام. وأنهت كاتبةً أنّ خلاصة القول إنّه وعلى ما يبدو فان الحشد السياسي والاستنفار الحزبي في ما يتعلق بانتخاب اللبنانيين غير المقيمين لن يؤتي اكله، لا في تزايد اعداد المسجلين التي لا تزال ضئيلة رغم قرب انتهاء المهلة القانونية، ولا في اعداد المقترعين، فلا القانون منصف ولا ارقام المشاركة تؤشر الى التغيير المنشود، هذا من دون الغوص في علّات قانون الانتخاب.