وكالة الأناضول

أردوغان: اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن اليونان بإقامتها قاعدة في جزيرة دادا آغاتش، تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده أردوغان مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن "اليونان تحولت إلى قاعدة عسكرية أمريكية". وبخصوص التعامل مع طالبي اللجوء قال أردوغان: "لدينا كل الوثائق التي تثبت خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء وبالتالي حكمها عليهم بالموت". وحول العلاقات الثنائية مع المجر، أكد أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات في مرحلة أولى. ​​​​​​​وأضاف: "سنحتفل بإعلان 2024 عام الثقافة التركي المجري".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الروسي يناقش ملف المهاجرين مع ميركل هاتفياً

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا للمرة الثانية بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال يومين. وواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مناقشة الوضع على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان الكرملين: "تواصلت مناقشة الوضع على حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، وتمت إعادة التأكيد على أهمية التسوية المبكرة لأزمة الهجرة الحادة التي نشأت وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية". وأشار الكرملين إلى أن: "الرئيس بوتين، أوضح أنه مع إعادة الاتصالات بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا لحل هذه المشكلة". وأضاف البيان: "عند تبادل وجهات النظر حول الصراع الأوكراني الداخلي، لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى سياسة كييف التدميرية، التي تعتمد بشكل متزايد على الأساليب العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الهجومية بدون طيار في انتهاك لاتفاقية مينسك. كما تمت الإشارة إلى الطبيعة المزعزعة للاستقرار والخطيرة للنشاط الاستفزازي للقوات المسلحة للولايات المتحدة وعدد من دول الناتو الأخرى في البحر الأسود".