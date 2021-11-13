TL

في اطار الدعم يزور وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بيروت الثلاثاء المقبل والتي يصلها ليل الاثنين اتيا من طهران وفيما تنتظر بيروت ايضا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية القطرية في اطار المساعي لاعادة وصل ما انقطع مع الخليج يعمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تعويض شلل مجلس الوزراء بإطلاق حركة كثيفة من الاجتماعات الوزارية لانجاز الملفات المطلوبة وفق مضامين البيان الوزاري.

المنار

مستمرا بموقفه النابع من الحفاظ على السيادة الوطنية جدد وزير الاعلام جورج قرداحي التأكيد انه عندما تاتي الضمانات التي طلبها من البطريرك فهو مستعد للاستقالة، فهو ليس بوارد تحدي احد كما قال لا رئيس الحكومة ولا السعودية التي لم يفهم سبب العاصفة التي افتعلتها.

nbn

اليوم أكثر من أي وقت مضى بات مطلوبا إلقاء القبض على العدالة بوجهيها الإجتماعي والقضائي. في الشأن الإجتماعي هي مطلوبة رأفة بالناس المقهورة بفعل تفلت سعر صرف الدولار من عقاله ليتجاوز ٢٣ الف ليرة والحبل على جرار السوق السوداء.هي مطلوبة تحسسا بأمعاء الناس الخاوية بفعل مصادرة رغيف خبز من ربطة خف وزنها وغلا ثمنها...وكانها تخضع لنظام دايت قسري هي ومن يشتريها.

mtv

تسجيل المغتربين للانتخابات مستمر، ويحقق ارتفاعاً يومياً ملحوظاً. والمطلوب ان تستمر الاندفاعة وتقوى حتى في الايام الثمانية الباقية.

NTV

رأى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن لدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خطة جيدة لدفع لبنان إلى الأمام ونحن نعمل لتوفير الوقود كما نعمل مع الجيش لضمان الاستقرار.

OTV

أبلغ رئيس الجمهورية نائب رئيسة المفوضية الاوروبية، أن لبنان الذي يتفهم الهواجس الاوروبية حيال الهجرة غير الشرعية الى عدد من دول الاتحاد الاوروبي، يأمل في ان يتفهم الاتحاد، الهواجس اللبنانية على هذا الصعيد، لا سيما وأنه يستضيف على اراضيه اكثر من مليون و500 الف نازح سوري، ونحو 500 الف لاجئ فلسطيني، وقد تركت هذه الاستضافة تداعيات كثيرة على الاقتصاد اللبناني، وزادت من تفاقم الازمات المالية والاجتماعية والتربوية والصحية التي يواجهها.

LBC

في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان، رأى المبعوث الأممي أن "هناك خسارة هائلة للثروة، تكاد تكون غير مسبوقة". ففي القطاع المصرفي، قدرت الخسارة بحوالي 83 مليار دولار، يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، لا المواطنون العاديون.

الميادين

ذكر المتحدث باسم المستشارة الألمانية، ​أنغيلا ميركل​، شتيفان زايبرغ، في بيان، أن "المستشارة الألمانية والرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، تبادلا خلال اتصال أجرياه، الآراء بشأن الأوضاع الحالية على الحدود البيلاروسية البولندية".

الجزيرة

أشار مساعد وزيرة الصحة والسكان في ​مصر​، المتحدث بإسم الوزارة، خالد مجاهد، لى أن الوزارة لم ترصد أي متحورات جديدة لكورونا في البلاد، موضحاً "أننا الآن في ذروة الموجة الرابعة لكن مقارنة بالموجة الأخيرة تعتبر نسب الإصابة أقل"، منوهاً أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة في مصر حتى الآن.

العربية

رحبت ​وزارة الخارجية اليمنية​ بقرار لجنة ​الأمم المتحدة​ للعقوبات بإدراج 3 من قادة جماعة "​أنصار الله​" الحوثية اليمنية في قائمتها للعقوبات، مشيرة إلى أنهم "أسهموا في تهديد أمن السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن وهي الأسوأ في العالم".