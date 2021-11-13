لبنان الحر

أكد رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، حول مواقفه الأخيرة من "​حزب الله​"، أنه لا يريد "الانضمام إلى جبهة سياسية ضد حزب الله"، موضحًا أن "موقفي كان عفويا وتعبيرا عن واقع قاسٍ، نحن نختنق، وكان علينا أن نصرخ"، مشيرًا، حول تشكيله جبهة سياسية ضد "حزب الله"، إلى "أنني "اكتفيت من الجبهات".

صوت لبنان

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق الى أن "حزب الله ما زال على نفس السياسة التي ينتهجها لتهديم كل مقومات البلد، من قرارها السيادي الحر الى تهديم الاقتصاد قطاعا وراء قطاع"، معتبرا "دعمه للفساد وتغطيته يهدف الى تدمير الوضع الاقتصادي وقطع علاقة لبنان بمحيطه العربي".

radio orient

تعليقا على ما قاله أمين عام حزب الله أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية الى أنه "لم يلمس أي تغيير بمواقف نصرالله. بل على العكس فقد أصرّ على مواقفه "هكذا أريد وهكذا يجب أن تفعلوا"، وإن كان يتحدث بشكل هادئ لكنه لا يتناسب مع واقع الحال، متعمدا التنكر لكل تقديمات السعودية والتأكيد على أنهم حزب عابر للدول. فمن خلال وجودهم في اليمن ينفذون الرغبة الايرانية"، مشيرا الى أن "نصرالله يتعاطى مع الأمور دون إدراك للحقيقة ولمخاطر هذه التصرفات".

اذاعة النور

كشف عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يعول على الايجابيات في كل ما هو قائم، لافتا في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى ان "الصيغة الوطنية تستدعي الهدوء والاتجاه لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وملاقاة الرئيس ميقاتي في منتصف الطريق"، معربا عن أمله بأن "تسهم الخطابات المنخفضة السقوف في المساعدة على تدوير الزوايا وإيجاد المخارج اللازمة لحل الازمة".

صوت المدى

يتحضّر التيار الوطني الحرّ كسائر الأحزاب اللبنانية إلى استحقاق الانتخابات النيابية المُقرّرة في الربيع المقبل، على وقع ما يتردّد بكثرة عن تراجع شعبيّته مع اندلاع ثورة 17 تشرين وما تلاها من أحداث على مدى السنتين الماضيتين.