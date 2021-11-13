الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت ملف الانتخابات النيابية وقالت من غير المنطقي عدم إجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل، بعد كلّ المواقف السياسية السابقة عن ضرورة تقريب موعدها لضمان حصولها، وتلافياً لأي أمر طارىء قد يُعطّل هذا الاستحقاق. وتصرّ دول الخارج لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على هذا الأمر ما جعلها تنشىء مع وزارة الداخلية والبلديات، ولأول مرّة في تاريخ لبنان، ما سُمي "منتدى الانتخابات" لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات في العام 2022، وكيف يمكن للمجتمع الدولي مساعدته على أكمل وجه، لا سيما على الصعيد المادي في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة. في المقابل، يقول العارفون إنّ بعض الأحزاب السياسية تسعى رغم نشاط ماكيناتها الانتخابية في لبنان ودول الإنتشار، الى تطيير الإنتخابات خشية خسارتها لعدد من مقاعدها النيابية، ما يُضعف حجم كتلتها النيابية. وتؤكّد مصادر سياسية عليمة أنّ غالبية القوى والأحزاب في الداخل تريد حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، رغم عدم الاتفاق النهائي بعد، على ما إذا كان ستجري في 27 آذار أم في 8 أيّار المقبلين. وأضافت أنّ ارتفاع عدد المسجّلين للانتخابات النيابية من اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، قبل أيّام من إقفال باب التسجيل في 20 تشرين الثاني الجاري، وتخطّيه الـ 115 ألف مسجلّ حتى الآن، بدأ يُثير قلق الأحزاب السياسية. علماً بأنّ ماكيناتها الانتخابية تنشط بشكل واضح في دول عدّة في الخارج، من أجل تشجيع الناخبين على التسجيل ومن ثمّ الاقتراع لمصلحة مرشّحيها بهدف حصد أكبر عدد من الأصوات. وأنهت قائلةً إنّ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعوّلان على أن يختار الشعب اللبناني الثائر على الطبقة السياسية والمصرفية وجوهاً جديدة تغييرية من شأنها وضع نظام جديد على أسس مختلفة. أمّا أن تكون هذه الوجوه مستقلّة كليّاً، أي من مجموعات المعارضة والمجتمع المدني، فمن شأن ذلك خلق لوبي داخل مجلس النوّاب تكون "مصلحة الوطن والمواطن" هدفه الأوحد، وليس مصلحة الأحزاب، أو مصالح دول الخارج التي لكلّ منها هدف ما تريد تحقيقه في لبنان.

الأخبار – حسن عليق

قال يبدو أنّ رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، غير مستعجل عودة مجلس الوزراء للانعقاد. وأنّه منشغل في السعي إلى إعادة الكهرباء، وإعداد خطّة إنقاذ مالي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كل ذلك يمكن القيام به، أو على الأقل، التحضير له، خارج مجلس الوزراء. وأضاف أنّ الرئيس ميقاتي يهتم بمشروعين وهما: الغاز المصري والكهرباء الأردنيّة؛ واقتراح المصرفيّة كارول عياط. كذلك قال إنّ المشروع الأول يسير على قدمٍ وساق فالقاهرة لم تحصل على إعفاء من عقوبات "قانون قيصر" الأميركي على سوريا، لكنها نالت من واشنطن رسالة تطمين تسمح لها ببدء ضخ الغاز إلى لبنان، بعد انتهاء عمليات الصيانة اللازمة في لبنان وسوريا. ومن المتوقع أن يُنجز هذا الأمر، بحسب رئاسة الحكومة، في غضون شهرين على الأكثر. أما الأردن، فلم يحصل بعد على "إعفاء أميركي" من العقوبات، لكي يبدأ بنقل التيار الكهربائي إلى لبنان عبر سوريا، فضلاً عن مشكلات تقنية لا تزال بحاجة إلى حلول. أمّا المشروع الثاني قوامه اقتراح المصرفية المختصة في تمويل قطاعات الطاقة، كارول عياط، والذي تبنّاه رئيس الحكومة بعد إدخال تعديلات عليه. هذا الاقتراح ينصّ على تمليك مودعين من المحجوزة أموالهم في المصارف، شركةً تقيم معملَين لإنتاج الكهرباء، حيث اقترحت عياط تحويل 4.8 مليارات دولار محتجزة (لولار) إلى 1.6 مليار دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان كتوظيفات إلزامية، لإنشاء الشركة التي ستبيع الكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان، لمدة قد تصل إلى 20 عاماً، على أن تعود ملكية الشركة وممتلكاتها إلى الدولة بعد تلك المدة. وعلى مدى السنوات العشرين، سيتقاضى المودعون ــ المساهمون أرباحاً تتيح لهم استعادة أموالهم المحتجزة في المصارف. وختم قائلاً إنّ الحكومة لا تبدو أنها ستواجه الانهيار إلى درجة دخول مرحلة التعافي. أقصى الآمال التي يضعها رئيسها لها تتمثّل في أن يكفّ البلد عن السقوط، ويستقرّ في القاع، تمهيداً للإقلاع... بعد سنوات!