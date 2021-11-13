وكالة الأناضول

أردوغان يعلن تحويل المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، تحويل "المجلس التركي" الذي يضم الدول الناطقة بالتركية إلى "منظمة الدول التركية". جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال أعمال قمة "المجلس التركي" الثامنة في "جزيرة الديمقراطية والحريات" قبالة ولاية إسطنبول في بحر مرمرة. وتأسس "المجلس التركي" في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ويضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر بصفة مراقب. ويهدف المجلس (مقره إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة. وأكد أردوغان أن القادة المشاركين في القمة اليوم، وافقوا على وثيقة "رؤية العالم التركي 2040" التي ترسم المنظور المستقبلي للمنظمة. وأشار إلى أن منظمة الدول التركية ستتبرع لإفريقيا بمليونين ونصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن تركيا ستتكفل بتوفير مليونين منها. وشدد الرئيس على أن منطقة تركستان مهد الحضارة ستعود مجددا مركزا لجذب وتنوير البشرية جمعاء. ولفت إلى أن قمة إسطنبول اكتسبت أهمية تاريخية بمشاركة تركمانستان بصفة مراقب، مرحبا بنظيره قربان قولي بردي محمدوف وشعب بلاده. وأردف: "قررنا أن مجلس عائلتنا الذي أصبح منظمة باتت تحظى باحترام على الصعيد الدولي، سيواصل أنشطته باسم جديد هو منظمة الدول التركية ".وأوضح أن الجزيرة تستضيف اليوم قمة تمثل تعاون وتعاضد وتضامن العالم التركي، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة هامة للغاية من ناحية إظهار التقدم الذي حققته تركيا في طريق الديمقراطية والتنمية. وأكد أن النصر الذي حققته أذربيجان (على أرمينيا) بقيادة الرئيس إلهام علييف، جعل العالم التركي كله فخورا، قائلا: "إن شاء الله مع نصر قره باغ ستفتح أبواب حقبة جديدة يسود فيها السلام والاستقرار والتعاون بمنطقة القوقاز". ولفت إلى أن تركيا تولت رئاسة المجلس من أذربيجان، مقدما شكره لها لترؤسها المجلس بنجاح رغم ظروف انتشار وباء كورونا. وشدد على أن الكفاح المشترك ضد كورونا الذي قادته دول "المنظمة" رفقة المجر بصفتها عضوا مراقبا، هو قصة نجاح أخرى لهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الترويكا والاتحاد الأوروبي: نشعر بالقلق البالغ من تشكيل المجلس السيادي بالسودان

أعربت الترويكا (أمريكا والمملكة المتحدة والنرويج)، والاتحاد الأوروبي وسويسرا، اليوم الجمعة، عن قلقها "البالغ" من تشكيل مجلس السيادة الجديد في السودان، والذي وصفته بأنها "أحادي الجانب من قبل الجيش". جاء ذلك في بيان، نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم على حسابها بموقع فيسبوك، بعد ساعات من أداء قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليمين رئيسا لمجلس السيادة الجديد. وقال البيان: "الترويكا والاتحاد الاوروبي وسويسرا تشعر بقلق بالغ من التعيين المزعوم لمجلس السيادة السوداني المزعوم في انتهاك للاعلان الدستوري لعام 2019". واعتبر أن "هذا العمل الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوض التزامه بتأييد الاطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلب ترشيح مدنيين أعضاء المجلس السيادي من قبل قوات الحرية والتغيير". وقال إن هذا التعيين "يعقد الجهود لإعادة انتقال السودان الديمقراطي إلى المسار الصحيح ويتعارض مع تطلعات الشعب السوداني والاستقرار السياسي والاقتصادي".