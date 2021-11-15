نداء الوطن 15/11/2021

حوت بلاستيكيّ للتوعية ضد تلوّث البحر

في مسعى للتوعية على مشكلة نفايات البلاستيك وتلوث الأوسط البحرية، جمعت منظمة غير حكومية في الكاميرون عبوات مرمية في مياه مدينة كريبي الساحلية جنوب البلاد، وصنعت منها حوتاً بلاستيكياً بطول 12 متراً. من المستحيل التقدم خطوة واحدة من دون الوقوع على قارورة بلاستيكية على شاطئ نغويي، الأكثر استقطاباً للسياح الذين يتوافدون إليه في نهاية كل أسبوع. ومشى نحو عشرين شاباً متطوعاً، من داخل الكاميرون وخارجها، على طول الساحل لمسافة كيلومترين تقريباً، لتخليص هذا الشاطئ الرملي من مخلفات عبوات المشروبات الغازية وزجاجات المياه.

الجمهورية 15/11/2021

إختراق علمي كبير... حقنة واحدة تشفي من الشلل

طوّر باحثو جامعة نورث وسترن الأميركية علاجاً جديداً عن طريق الحقن، يستخدم "الجزيئات الراقصة" لعكس الشلل وإصلاح الأنسجة، بعد إصابات الحبل الشوكي الشديدة، الناتجة من الحوادث. وفي الدراسة المنشورة أخيراً في دورية "ساينس". قام الباحثون بإعطاء حقنة واحدة للأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي لفئران مشلولة، وبعد 4 أسابيع فقط، استعادت الفئران القدرة على المشي. ويقول صامويل ستيب، أستاذ علوم وهندسة المواد والكيمياء والطب والهندسة الطبية الحيوية في جامعة نورث وسترن، وقائد الفريق البحثي، إنّ البحث الذي قام فريقه بإجرائه، يهدف إلى إيجاد علاج يمكن أن يدفع خطر الإصابة بالشلل بعد صدمة أو مرض كبير.