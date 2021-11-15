TL

معلومات تلفزيون لبنان تشير الى ان المرواحة سيدة الموقف وهي على حالها، وسط استمرار انعقاد الاجتماعات الوزارية لمعالجة الملفات وتلبية احتياجات المواطنين المقهورين من ما آلت اليهم أحوالهم.

المنار

في ملفِ النازحين، اوروبا تستنفرُ لمنعِ بضعةِ آلافٍ من المهاجرينَ من دخولِ اراضيها عبرَ بيلاروسيا، وبريطانيا تهددُ بالحربِ بينَ الغربِ وموسكو حليفةِ بيلاروسيا، اما في وطنِنا، فلا يجوزُ الاعتراضُ على أكثرَ من مليونِ شخصٍ يزيدونَ على الاثقالِ التي لا طاقةَ للبنانيينَ بها.

nbn

في عملية مكافحة النيران تضافرت جهود الكثير من الأجهزة والمواطنين لكن دور الدفاع المدني في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي كان رائدا وتضحيات عناصرها الذين لم يتراجعوا في مواجهة النار كانت نقطة مضيئة تخترق سواد الدخان الكثيف.

mtv

في الشهر نفسه من العام 2019 أكلت النار معظم أخضر لبنان قبيل ثورة 2019 وعيد الاستقلال بأقل من أسبوع، ومنذ الأمس تلتهم النار الأخضر الحي الباقي، وكأنها صارت موسما أو فصلا من فصول السنوات السود. المفارقة في ما يجري أن النار الموسمية همدت ونار الثورة انطفأت.

NTV

لف لبنان زنار نار ظلت أسبابه تحت الرماد.. فالاتهامات بالتخريب والإشعال "القصدي" ارتفعت فوق الأسباب الطبيعية ولأن كل ما في البلاد وراءه معطل ومتسبب وفعل فاعل.. فقد اختار المواطنون المحروقة أراضيهم وقراهم أن يتهموا فاعلا مجهولا صب الزيت على النار وذلك من دون أن يركنوا إلى عوامل رياح تشرين الحاجبة للإطفاء وأيا تكن المسببات، عمدا أم من عند الله..

OTV

تؤكد أوساط سياسية عبر الـ أو.تي.في. على أن هناك خطوطاً دستورية وقانونية لكل حل قد يطرح، مشددة على أن المقايضة بين ملفي المرفأ والطيونة-عين الرمانة ممنوعة، ومنبِّهة إلى أنَّ الحل في موضوع القاضي طارق البيطار لا يمكن أن يكون إلا قضائياً، كما أن عودة الحكومة غير مرتبطة حصراً بموضوع الوزير جورج قرداحي الذي لا مانع من استقالته طوعاً، غير ان تأمين الثلثين لإقالته في مجلس الوزراء دونه شبه استحالة.

LBC

ما الفرق بين الحريق المفتعل، والحريق بسبب عوامل طبيعية؟ عمليا لا فرق لأن النتيجة ذاتها:

الحريق المفتعل يسببه مجرمو الحطب والفحم، وهؤلاء سيزدادون هذه السنة لأن الشتاء على الأبواب ولا كهرباء أو مازوت للتدفئة.

الحريق بسبب عوامل طبيعية يسببه مجرمو السلطة لأنهم لا يتخذون إجراءات استباقية، فلا تجهيزات كافية لا لدى الدفاع المدني ولا لدى فوج الإطفاء.

الميادين

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن روسيا، مستعدة لبذل قصارى جهدها من أجل حل أزمة المهاجرين على الحدود بين ​بيلاروسيا​ و​الاتحاد الأوروبي​، موضحًا أنه "عندما نسمع تصريحات أو اتهامات موجهة ضدنا، أريد أن أقول للجميع، تعاملوا مع مشاكلكم الداخلية، لا تنقلوا إلى أي طرف آخر مسائلكم الخاصة، والتي يجب أن تحلها وزاراتكم، ومع ذلك نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للمساعدة، في إيجاد حل، إذا كان هناك شيء ما يعتمد علينا بالطبع".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، أن وزير الخارجية ​جان إيف لودريان​ سيؤكد في لقاء وزراء خارجية بلدان ​الإتحاد الأوروبي​ موافقة باريس على فرض ​عقوبات​ جديدة على ​بيلاروس​.

العربية

أعرب رئيس دبلوماسية ​الإتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​، عن قناعته بأن أزمة ​المهاجرين​ غير الشرعيين على الحدود ال​بيلاروس​ية لا يمكن حلها بواسطة بناء جدار فاصل بينها وبين دول الإتحاد.