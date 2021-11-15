لبنان الحر

أشار وزير الصحة، فراس الأبيض، إلى انه "تمت عملية نقل كل المرضى من مأوى سانتا ماريا الى مأوى ‏حالات. الان ياتي الموضوع الاهم. الواقع كان صادمًا"، متسائلاً "ما هي مسؤولية الاطراف كافة، بما فيها ‏وزارة الصحة! من المهم توفير الدعم المطلوب لهذة المؤسسات، والتأكد من ان الاجهزة الرقابية تقوم بعملها، ‏وان تتم المحاسبة على اي تقصير".‏

صوت لبنان

أكد النائب علي درويش الارتباط الوثيق بين دعوة لمجلس الوزراء للانعقاد والتفاهمات المسبقة منعاً لتأجيج الصراعات خصوصا وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الصدام الداخلي واضعا ذكرى عيد الاستقلال كمحطة أساسية في تكريس الصيغة الوطنية الجامعة وما قد يترتب عنها من اجتماع حكومي مشيرا الى أن تريث الرئيس ميقاتي في دعوة للحكومة للانعقاد ينطلق من قناعة بضرورة سلوك الأمور المعابر الإلزامية.

radio orient

أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، الى انه "‏آن الأوان لاقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية والنباتية قوامها، ‏شق طرقات للآليات وممرات للمشاة و‏تعزيز ودعم الدفاع المدني عدة وعديدا ‏تأمين طائرات مائية مجهزة خصيصا، و‏حملات تشجير سنوية لمواجهة التصحر.

اذاعة النور

اشار رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل الدكتور مصطفى الفوعاني الى انه "لا يجوز ان تبقى المراوحة والكيدية في معالجة الجمود الحاصل في البلد في ظل الانهيار الانحداري الذي يتلوى معه الفقراء والمحرومون، في وقت يتلهّى المترفون وحديثو العهد بترهات ومراهقات اعلامية، فهل المطلوب تصفية الوطن لاجل مصلحة مجموعة باتت تتقن التعطيل وتتآمر على نفسها تلحس المبرد وتمعن جهلًا وعقمَ تخطيط واملاقَ رؤية".

صوت المدى

ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إبراهيم كنعان أن "كل التضامن مع ​الدفاع المدني​ و​الجيش اللبناني​، الذين يجهدون لمواجهة النيران، ونطالب الاجهزة الامنية بملاحقة واعتقال المجرمين، الذين يفتعلون الحرائق في كل المناطق، ولا سيما الآن في بيت مرّي، في محيط دير القلعة والأحياء السكنية".