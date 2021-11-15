الديار – جويل بو يونس

تساءلت هل فعلاً سيشهد الأسبوع الحالي مساعي جديدة تؤشر إلى حلحلة قريبة تفضي إلى عودة المسار الحكومي إلى طبيعته ومعه عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بعدما تعطل بسبب إصرار الثنائي الشيعي على تنحية البيطار وزادت عقدة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الطين بلة؟ وأضافت أسئلة مشروعة بعد سيل المعلومات التي انتشرت في بعض الإعلام عن مبادرة قريبة لرئيس مجلس النواب ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها قرداحي إلى عين التينة. وفي هذا السياق تكشف أوساط بارزة وموثوق بها في الثنائي الشيعي أنّ كل ما يحكى عن مبادرة للرئيس بري تبدأ بزيارة يقوم بها إلى بكركي غير صحيح، جازمةً أنّه حتى اللحظة لا زيارة مقررة لرئيس مجلس النواب إلى بكركي. أما عن الضمانات التي طلبها قرداحي لتأمين استقالته، فتشير الأوساط إلى أن ما يشدد عليه وزير الإعلام هو أن يضمن أنّ استقالته تحلّ فعلاً المشكلة ولا تؤدي إلى المطالبة باستقالة جديدة وتدفع إلى العودة عن الإجراءات الخليجية التي اتخذها بعض دول الخليج حيال لبنان. وعليه، فلا جديد ملموساً يبنى عليه تؤكد مصادر موثوق بها والتعويل سيكون على الحراك الخارجي من وإلى لبنان أي عبر الزيارة المرتقبة للموفد القطري إلى بيروت وكذلك الزيارات المتوقعة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الخارج ولا سيما إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة كما إلى بعض الدول الأوروبية وفي مقدمها روما التي يزورها بحسب معلومات الديار في 25 الحالي للقاء البابا ومسؤولين.

نداء الوطن – غادة حلاوي

قالت: لا كلام جدياً بعد عن مصادر تمويل البطاقة التمويلية، وما زالت مجرد اقتراحات. وأضافت أنّ الخيارات ضيقة وستكون على الأرجح على حساب تنفيذ مشاريع عالقة كسد بسري أو قرض النقل وهو ما ترفضه بعض الجهات السياسية رفضاً مطلقاً، فيما يصر عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يريد للبطاقة أن تبصر النور بأسرع وقت ممكن. في المقابل يحاول البنك الدولي المهتم خصوصاً بقاعدة البيانات ربط منصة البطاقة التمويلية مع قرض الـ 246 مليون دولار أميركي، ليكون مستغرباً الربط بين مشروع لا يزال حبراً على ورق، وآخر دخل حيز التنفيذ. وهناك مسألة ثانية مثار تساؤل مرتبطة بإغفال تطبيق بنود اتفاقيات القرض لناحية اللجنة التنفيذية والوزارات المختصة، وحضور البنك الدولي رغم كونه مخالفاً للقانون. فمشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً المموّل بهبات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، والذي سوف يستهدف ما يقارب الخمسة وسبعين ألف أسرة من الأسر التي تعاني من الفقر المدقع، وكذلك الأمر بالنسبة لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي المموّل بقرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، والذي سوف يستهدف ما لا يقل عن مئة وثمانين ألف أسرة بوضع فقر مدقع. وفي هذا السياق، يؤكد مدير الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد أنّ "تمويل المشروعين المذكورين متوفر سواء من خلال الهبات أو القروض، وان المجتمع الدولي أبدى في اكثر من مناسبة إمكانية تمويل البرامج التي تستهدف الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً من خلال هبات وليس من خلال قروض شرط أن يتم تحديد هذه الأسر"، وفي حين أنّ مشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً والذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية قطع شوطاً مهماً في عملية تحديد الأسر الخمسة وسبعين ألفاً المذكورة، إلا أن مشروع شبكات الأمان الاجتماعي، وفق قول أحمد، ما زال يعاني من صعوبات كثيرة في التنفيذ، اما مشروع البطاقة التمويلية والذي يستهدف الاسر الفقيرة او المتضررة من مختلف الأزمات التي حلت بالبلد مؤخراً، فإنّ تمويله غير مؤمّن حتى هذا التاريخ. كما البطاقة التمويلية كذلك غيرها من مشاريع صارت في مهب التسييس على أبواب الانتخابات النيابية ورغبة السياسيين كل لغايته بتحقيق إنجاز يحتسب لصالحه شعبياً، ما يجعل التنفيذ مهدداً خصوصاً في دولة تتخبط بمشاكلها من كل حدب وصوب.