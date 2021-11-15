الوكالة الوطنية للإعلام

عز الدين جالت في المناطق المتضررة من الحرائق: للاسراع بتعويض المتضررين وإنصاف متطوعي الدفاع المدني وتعيين مأموري الأحراش

دعت رئيسة لجنة "المرأة والطفل" النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى "انصاف متطوعي الدفاع المدني بأسرع وقت ممكن من خلال تطبيق القانون الذي ينص على تثبيتهم، والى الاسراع بتقديم التعويضات للمتضررين ومعالجة الأراضي الزراعية والحرجية المتضررة، والى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتأمين كل المستلزمات والتجهيزات والبنى التحتية للوقاية ولمكافحة الحرائق في لبنان".

كلام عز الدين جاء خلال جولتها على المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في منطقة صور خلال اليومين الماضيين، وأشادت بأداء المتطوعين من الدفاع المدني وكشافة الرسالة والهيئة الصحية، معتبرة انهم "ابطال بكل ما للكلمة من معنى وانهم من خلال اندفاعهم واقدامهم واستعدادهم للتضحية يختصرون كل الوطن والانتماء للارض".

وكالة الأناضول

أردوغان: اعتماد تركيا على نفسها بالصناعات الدفاعية يصل 80 بالمئة

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسبة اعتماد تركيا على نفسها فيما يخص الصناعات الدفاعية ارتفع إلى 80 بالمئة.

جاء ذلك خلال لقائه شبانا في العرض الأولي لفيلم وثائقي عرض في متحف "طروادة" خلال زيارته السبت لولاية جناق قلعة غربي البلاد.

وقال: "بعدما كان اعتماد تركيا على نفسها 20 بالمئة في الصناعات الدفاعية، ارتفع الآن إلى 80 بالمئة، وهذا يعني أننا بتنا بموقع نكتفي فيه ذاتيًا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تركيا إعادة منظومة الدفاع الصاروخي "إس-400" التي اشترتها من روسيا، وأردف: "نحن قلنا لهم، لماذا علينا إعادتها؟ فأنتم لم تعطونا (منظومة دفاع صاروخي) لذلك نحن تدبرنا أمورنا بأنفسنا، وتلقينا من الروس هذا العرض واشتريناها منهم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة على حدود بيلاروسيا وبولندا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة بكل الطرق الممكنة للمساعدة في حل أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا وبولندا.

وقال بوتين على قناة "روسيا 1" التلفزيونية في برنامج "موسكو الكرملين بوتين": "نحن مستعدون لبذل قصارى جهدنا للمساعدة في هذا (تسوية الأزمة)، إذا كان هناك بالطبع شيء يعتمد علينا هناك".

وأضاف بوتين في حديث مع قناة "روسيا 24"، أن بيلاروسيا ليست سببا في مشاكل الهجرة فالأسباب خلقتها الدول الغربية، بقيامها بعمليات في دول الشرق الأوسط.

مضيفا أن إطلاق النار فوق رؤوس المهاجرين على الحدود وإستخدام العنف لا يتناسب مع القيم الإنسانية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي.