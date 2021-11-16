TL

الحرائق التي اشتعلت في الاحراج اكانت طبيعية او مفتعلة والتي اشعلت قلوب المواطنين غضبا وعمل الجيش اللبناني وعناصر فرق الاطفاء والدفاع المدني بجهود حثيثة على احتوائها واخمادها.

المنار

في لبنان لا أفق مفتوحا، ولا نوايا جدية باحترام النفس والسيادة الوطنية، ولا امكانية للرهان على الوقت للتغيير، فالجوع يكوي امعاء الكثير من اللبنانيين في غير منطقة، والنار تلفح وجوههم وتحرق ارزاقهم، ولا شيء يتغير.

nbn

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري ردا على سؤال للنهار على انه مع تطبيق القانون والدستور بلا زيادة ولا نقصان داعيا الجميع إلى القراءة في كتاب واحد وقال: من دون السير على هذا المنوال فان البلد ومؤسساته تصبح مهددة لو طبقنا الدستور وقام القضاء بواجباته ضمن القواعد الموضوعة لسارت امور المواطنين في الشكل المطلوب وانعكس ذلك ايجابا على الحكومة ومعاودة جلساتها وانطلقت عجلة المؤسسات.

mtv

مرة جديدة الى فيينا در. فلا تفسير ولا تحليل لكل ما يحصل في لبنان الا انطلاقا من الكباش المتجدد بين ايران والمجتمع الدولي قبل اسبوعين تقريبا من معاودة مفاوضات فيينا. والامل هذه المرة ان تأتينا من فيينا ليالي الانس لا ليالي النحس. ولتحقيق ذلك، فان على المفاوضات ان تنجح في تليين الموقف الايراني واعادة طهران الى المجتمع الدولي، والا فان الطلاق سيتكرس ومعه تبدأ النتائج والتداعيات غير المريحة من لبنان الى اليمن مرورا بسوريا والعراق.

NTV

هناك من يعول على حل بقدرة القضاء فالأربعاء المقبل موعد بت رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، ويضع الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي الرهان على قبول عبود هذه الدعاوى لفتح باب أمام بقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار مع إحالة محاكمة الرؤساء والوزراء الى المجلس الأعلى، وبالتالي حل أزمة التحقيق في تفجير المرفأ وعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

OTV

في موضوع العلاقة اللبنانية مع دول الخليج، ولاسيما السعودية، فترقب لما ستحمله زيارة وزير الخارجية التركية الذي وصل مساء إلى بيروت، وزيارة وزير الخارجية القطرية خلال أيام، في وقت جدد رئيس الجمهورية اليوم، خلال استقباله سفيري لبنان في السعودية والبحرين والقائم بالاعمال في الكويت، أن العمل جار لمعالجة الوضع الذي نشأ، انطلاقاً من حرص لبنان على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا السعودية ودول الخليج.

LBC

عربيا، تطوران بارزان، الأول مرسوم ملكي بمنح الجنسية السعودية "لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية" بهدف خلق "بيئة جاذبة" لاستثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

التطور الثاني خبر الزيارة المرتقبة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لتركيا للمرة الأولى منذ سنوات .

الميادين

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التقارير المتعلقة بـ"الأنشطة العسكرية" الروسية في أوكرانيا والملف النووي الإيراني.

الجزيرة

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا.

العربية

حث الاتحاد الإفريقي قادة الجيش السوداني على اتخاذ خطوات فورية بغية استئناف النظام الدستوري في البلاد.