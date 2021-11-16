لبنان الحر

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إشليمان، وجرى عرض لمشاريع التعاون التقني وإمكان تعزيزها مستقبلا.

صوت لبنان

كشف رئيس بلدية بيت مري روي أبو شديد لصوت لبنان أن النيران التي إندلعت في أحراج البلدة أتت على مساحة تقدّر بحدود 600 ألف متر مربع من أشجار الصنوبر. ولفت أبو شديد إلى أنّ "التحقيقات بوشرت لمعرفة أسباب إندلاع الحريق، والعمل جارٍ لرفع الضرر عن المواطنين".

radio orient

أشار ​وزير​ البيئـة ​ناصر ياسين​، إلى أنه "يجب ان يكون هناك نظام استجابة للكوارث، وأحاول جاهدا كي أكون بجانب البلديات"، معتبراً أن "غالبية الحرائق هي نتيجة فعل الانسان، والعوامل المناخية تساهم في انتشارها".

اذاعة النور

جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن واللواء محمد خير على رأس وفد من الهيئة العليا للاغاثة في قضاء صور لمعاينة أضرار الحرائق الحاصلة منذ يوم أمس.

صوت المدى

اعلنت السفارة الفرنسية في بيان ان "دفعة جديدة واستثنائية من المساعدات الطبية وصلت الى لبنان هذا الاسبوع، بالتنسيق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في اطار الدعم المباشر التي تقدمه فرنسا للشعب اللبناني من أجل مساعدته على مواجهة تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها".