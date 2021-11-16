تحدثت مصادر اسرائيلية، أمس عن خلافات عميقة مع الادارة الأميركية، بينها الموضوع الإيراني، وذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء نفتالي بنيت، قرر مقاطعة المبعوث الأميركي الخاص بايران.

أفادت تقارير بأن مالي سيجري محادثات مع وزير الخارجية يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس ومستشار الامن القومي ايال حولتا.

قال مقربون من بينيت، أن إسرائيل تفضل ابقاء الخيار العسكري على الطاولة، لأن إيران ليست جادة في المفاوضات مع الدول الكبرى.

كشف النقاب في تل أبيب، أمس عن نصيحة كان قد قدمها لاسرائيل الرئيس الاسبق لدولة جنوب افريقيا فريديرك دي كليرك قبل 6 سنوات مفادها أن حل الدولتين فرصة ثمينة لا يجوز للدولة العبرية أن تضيعها.

كشف مصادر أمنية في تل أبيب أمس، أن "الشاباك" جهاز المخابرات العامة في إسرائيل باشر في اعداد شبكة مراقبة حديثة تمهيداً لمضاعفة عدد العمال الفلسطينيين الذين يخرجون من قطاع غزة للعمل في إسرائيل.