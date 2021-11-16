أكد الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو، أن بلاده تعمل على اعادة الاف المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، علماً بأن معظمهم من دول الشرق الأوسط.

حضّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل لحل الازمة التي أدت إلى أزمة المهاجرين.

أعلنت شركة "بيلافيا" الاحد منع المسافرين السوريين والعراقيين واليمنيين والافغان من الصعود على متن رحلاتها القادمة من دولة الامارات العربية المتحدة بطلب من الاخيرة.

دعت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة طهران ولقاء وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك بعدما أبدى مدير الهيئة الاممية قلقه ازاء عدم تواصله مع مسؤولي الحكومة الجديدة.

أعربت إيران وتركيا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الاقليمي والثنائي وذلك خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى طهران أمس.

أكدت الرئاسة الفرنسية أن الايليزيه عدّل اللون الازرق الموجود على العلم الفرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي ليعود إلى اللون الكحلي المستخدم قبل عام 1976.

وصفت الشرطة البريطانية، أمس انفجار سيارة اجرة أمام مستشفى في ليفربول بشمال انكلترا على أنه عمل إرهابي، موضحة أنه لا يزال يجب تحديد دوافع هذا العمل.

شنت طالبان هجوماً على عدة مخابئ مشتبه بها لتنظيم "داعش" في ولاية قندهار جنوب افغانستان، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من التنظيم ومدنيين اثنين وفق مصادر في الشرطة.