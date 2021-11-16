إرتفعت حصيلة قتلى التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري في السودان إلى 23 شخصاً منذ وقوعه الشهر الماضي حسبما أكدت مصادر طبية.

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا قبولها أوراق ترشح سيف الاسلام القذافي لرئاسة البلاد، في وقت أكدت فيه تيارات سياسية رفضها للخطوة، وطالب كل من القضاء العسكري الليبي والجنائية الدولية بتسليمه للمحاكمة.

إتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافاً لم يسمها بزرع ما وصفه ببذور الفتنة وقال أن البعض في أماكن أخرى لا يزرع الاشجار بل يزرع بذور الفتنة.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم أخيراً في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا. وأعلن الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم والاعلام بطرس حلاق والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين..

أدى التقدم الأخير للحوثيين قرب مدينة الحديدة غرب اليمن إلى نزوح أكثر من 6 الاف شخص.

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آلـ نهيان، مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى دمشق غير بيدرسون تطورات الاوضاع في سوريا أمس.