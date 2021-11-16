الجزيرة - السعودية

ولي العهد يُعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون المدينة نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

وصرح سمو ولي العهد المؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، قائلا:"ستساهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة".

القدس - فلسطين

تقرير: خلافات بين الادارة الاميركية واسرائيل من بينها الصراع مع الفلسطينيين

دعا تقرير صناع القرار في إسرائيل إلى إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة، وإجراء تعديل في السياسة الإسرائيلية التي تتسبب حالياً باحتكاك بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وخاصة في قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني، الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعلاقات مع الصين.

ولم يكن هناك تطابق مواقف أبدا بين إسرائيل والولايات المتحدة حول عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بأمن إسرائيل. ولا تزال خلافات كهذه موجودة بين الجانبين رغم تغيّر الإدارات الأميركية والحكومات الإسرائيلية، وألحقت أحيانا اضرارا بالمساعدات الأميركية، السياسية والأمنية، لإسرائيل، وفق التقرير الصادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب اليوم، الإثنين.

الوطن - عمان

بايدن يعين مستشارا للإشراف على تنفيذ برنامجه للبنية الأساسية

كلّف الرئيس الأميركي جو بايدن عمدة نيو أورليانز السابق ميتش لاندريو الإشراف على تنفيذ برنامجه الضخم للبنية الأساسية الذي يتضمّن استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار. وبتولّيه هذا المنصب، سيُشرف لاندريو على "أهمّ الاستثمارات في البنى الأساسية الأميركيّة منذ أجيال"، على ما قال البيت الأبيض في بيان. وتهدف الخطّة التي أقرّها الكونجرس في الآونة الأخيرة بعد أشهر عدّة من المماطلة، إلى إيجاد ملايين الوظائف وتحسين شبكة الطرق السيّئة بما في ذلك الجسور، وكذلك الممرّات المائيّة والطرق والموانئ. ووقّع بايدن هذا القانون البالغة كلفته 1,2 تريليون دولار والرّامي أيضًا إلى تطوير الإنترنت الفائق السرعة.

الدستور الأردنية - الأردن

قيادي في حماس يثمن موقف الملك وتأكيده بخطاب العرش الوقوف إلى جانب فلسطين

ثمّن عضو المكتب السياسي بحماس عزت محمد الرشق موقف جلالة الملك عبد الله الثاني من القضية الفلسطينية والذي أكد عليه جلالته خلال خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر، مؤكدا متابعته لخطاب جلالته باهتمام.

وكتب الرشق في تغريدة على حسابه تويتر يوم أمس: (تابعت باهتمام خطاب العرش الملكي في الأردن، ‏وأثمن موقف الملك عبد الله الثاني، وتأكيده: "أن الأردن سيظل إلى جانب أشقائه الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.. وأن لا مساومة على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس").