النهار/ ابراهيم بيرم

أشار إلى أن الشريحة الاوسع من قاعدة التيار الازرق في حالة ترقب وانتظار بشأن موقوف الرئيس سعد الحريري وبشأن خروجه أو عودته إلى الميدان السياسي.

ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري قولها أن الحريري أبلغ أنه عائد لاريب ولكنه آثر الاّ يحسم له الموعد النهائي لهذه العودة.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن المبادرات التي تعهدت بها جهات غربية وعربية حيال لبنان لاسيما لحلحة الازمة الدبلوماسية الخليجية. وقال أن المعطيات التي تجمعت إلى اليوم جزمت أن مهمة الوزير القطري في واشنطن لم تكن مريحة إن نوى الاقتراب من ملف الازمة الدبلوماسية بين لبنان والخليج، مشيراً إلى أن العلاقات بين الادارتين السعودية والأميركية ليست على ما يرام وقد لا تسمح بالبحث في أي خطوة تجاه ما يجري في لبنان، وهو ما دفع بأحد الدبلوماسيين إلى القول أنه ربما على قطر السعي إلى ترميم العلاقات بين واشنطن والرياض قبل البحث بالعلاقات بين بيروت والرياض.