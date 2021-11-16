الوكالة الوطنية للإعلام

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة على بيلاروس في الأيام القادمة

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "سيتم في الأيام القادمة، فرض عقوبات على بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين"، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بوريل بعد لقائه الوزراء: "إن العقوبات الجديدة ستطال عددا كبيرا من الأفراد والكيانات لدورهم في تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين".

وأفاد دبلوماسيون أنه "من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولا بيلاروسيا وشركة الطيران الحكومية ووكالات سفر متهمين بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود".

وكالة الأناضول

جيفري: لا يمكن تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، الإثنين، إن احتمال تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا أمر غير وارد.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط (مقره أنقرة) بعنوان "مستقبل سوريا وتطلعات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح أن سوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وأن دول إيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها كلمة في هذه القضية.

وأشار إلى وجود نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك ديارهم على مدى السنوات السابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون حاليا في تركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين والسيسي يبحثان التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وثمن الرئس عبد الفتاح السيسي علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، التي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.