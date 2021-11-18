TL

بعدما أشعلت المحروقات والمواد الغذائية جيوب اللبنانيين طارت أسعار الدواء فألهبت قلوبهم بحيث تظل غالبية وصفات الأطباء لمرضاهم حبرا على ورق وتصاعدت مخاوف أطباء لبنان من ارتفاع أعداد الوفيات من جراء ذلك.

المنار

الاتصالات مستمرة لايجاد الحلول المبنية على الاسس القانونية والدستورية. هذا ما اختصر به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المشهد السياسي على امل ان يصار الى استئناف جلسات مجلس الوزراء باسرع وقت ممكن كما قال.

nbn

في بلد يعاني من ازمات مزمنة وعلة طائفية مستعصية يصبح الكي اخر الدواء وهكذا كان ولكم ما اردتم….

انكوينا بنيران اسعار المواد الغذائية والخبز والمحروقات واتى دور الدواء الذي ستتضاعف حاجتنا له بعد ما طلعتولنا الضغط وجبتولنا السكري وبالقلب…..

mtv

لا جديد .. لا تحت شمس الحكومة ولا تحت شمس القضاء. ولولا الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر امام المجلس الدستوري لأمكن القول ايضا ان لا جديد تحت سماء الانتخابات النيابية. وعليه، فان الجديد المؤكد انطلاقا من تقديم الطعن، هو ان الانتخابات ستجرى على الارجح في ايار لا في آذار ، لأن المجلس الدستوري في حاجة الى شهر ليصدر قراره، وخلال هذا الشهر لا يمكن اتخاذ اي قرار اجرائي يتعلق بالانتخابات، ما يعني ان المهل ستفرض نفسها من جديد.

NTV

كان مبنى وزارة التربية اليوم صورة مكبرة عن لبنان الفوضى ..عن موظفين رسميين كسرتهم الازمات ..وعن مواطنين يحملون مطالبهم أوراقا بين أيديهم فيطحنون بين طوابير متدافعة طلبا لختم وورقة وطابع بريدي.

OTV

إذا كانت المساعي القائمة لتذليل العقبات التي تحول دون اجتماع مجلس الوزراء لم تفض إلى حل متكامل بعد، فهذا لا يعني أنها لن تستمر، أو أنها لن تبلغ النتائج المرجوة في نهاية المطاف، ذلك أن الأوضاع المتردية على المستوى المعيشي، فضلا عن الاستحقاقات السياسية المرتقبة، تتطلب بشكل بديهي سلطة تنفيذية فاعلة، عاملة على خط الإنقاذ، ليس فقط بالإنشائيات والشعارات، بل برسم الخطط وتطبيقها والتعامل مع المشكلات بواقعية بنية الحل.

LBC

برز لقاء وزير خارجية البحرين ونظيره التركي في انقرة اليوم، في اطار الحوار الاستراتيجي في المنطقة، في وقت ينتظر ان يصل الى انقرة ايضا، لاول مرة منذ سنوات، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

فيما تتقاطع المعلومات عن محاولة اعادة ترتيب العلاقات السعودية التركية، لا سيما ان انقرة معنية بأكثر من ملف: من ليبيا، الى سوريا، الى العراق، الى غيرها من الدول.

الميادين

التقى وزير الري المصر​ي، ​محمد عبد العاطي​، مع رئيس سلطة ​المياه​ الفلسطينية، مازن غنيم، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في اجتماع الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه.

الجزيرة

أشارت معلومات صحافية، إلى أن "الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام اليورو والدولار بنسبة 2.4%، وفي السياق دعا حزبا الشعب الجمهوري والجيد، إلى انتخابات مبكرة بتركيا بسبب سوء الوضع الاقتصادي".

العربية

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في كلمة متلفزة، ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة هذا العام.