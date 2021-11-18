لبنان الحر

أشار وزير الشؤون الاجتماعية، ​هكتور حجار​، إلى انه "صدر في ​الجريدة الرسمية​ قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون رقم 230 الصادر في 16 تموز 2016 المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية، وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها، وهذا شرط أساسي لإطلاق البطاقة".

صوت لبنان

تابع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الحالة الصحية للموظف في الوزارة الذي تعرض لجروح في الوجه، نتيجة فتح زميل له الباب الزجاجي لردهة المصادقات في وجهه بصورة مفاجئة، وتأكد الوزير من سلامته والاهتمام الطبي به وخروجه من المستشفى.

radio orient

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش، الذي طرح موضوع تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين البلدين لجهة التبادل الجامعي والمنح، كما وضع الوزير في اجواء العديد من الأنشطة التربوية والجامعية والثقافية التي ستقام قريبا في لبنان.

اذاعة النور

أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن جلسات الحكومة معطّلة ولكن العمل الحكومي مستمر، والتفاعل متواصل، وفيما خص وزارة الزراعة، نعمل منذ البداية كخلية نحل، وحتى الآن نسير وفق خطوات".

صوت المدى

تقدم "اللقاء الديمقراطي" وبتوجيهات من رئيسه النائب تيمور جنبلاط، باقتراح قانون معجل مكرر لدعم القطاع الاستشفائي والعاملين فيه، والتخفيف عن كاهل المواطن.