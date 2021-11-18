كشف موقع "واينت" أن "مسؤولين إسرائيليين طلبوا من السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أن تشترط واشنطن تقديم المساعدات الأمريكية للبنان، مع بنود ترتبط بـ"حزب الله".- إبعاد نشطاء "حزب الله" من الحدود بين إسرائيل ولبنان - التزام الجيش اللبناني بالعمل على فرض صعوبات على "حزب الله" لإنتاج الصواريخ الدقيقة ومنعه من تهريب الأسلحة الى البلاد".

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي مناورات عسكرية بالقرب من جنين بالضفة الغربية، كما تم الشروع بتمرين عسكري واسع في منطقة الجليل الأسفل،وواصلت قوات الاحتلال على مدى يومين ايضا، مناورات عسكرية في محيط قريتي طورة والطيبة وظهر العبد قضاء جنين.وعلى الجبهة الشمالية، تم الشروع بتمرين بمشاركة قوات احتياط من مختلف الوحدات العسكرية، وذلك كجزء من شهر "رفع الاستعداد القتالي في القيادة الشمالية"، على حد تعبير المتحدث العسكري.

أجمعت المواقف الفلسطينية على رفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، نقل وزاراتها إلى القدس الشرقية المحتلة، وأكدت أن نقل تل أبيب للوزارات والشركات الكبرى مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية، ويأتي في سياق تكريس السيادة الاحتلالية على القدس الشرقية

دعا العديد من أعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست من أحزاب اليمين، إلى إدراج المسجد الأقصى الذي يسمونه "جبل الهيكل" كموقع إلزامي على جدول الرحلات للمدارس ، إذ يستهدف ذلك بالأساس المدارس اليهودية، حيث تمنع الوزارة المدارس العربية تسيير رحلات إلى الأقصى,وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، من دعوات أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين لتنظيم رحلات مدرسية للطلاب اليهود للمسجد الأقصى، وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الدعوات التي أطلقتها لجنة التعليم في الكنيست لإدراج ما أسمته "جبل الهيكل" كموقع إلزامي على جدول زيارات المدارس الإسرائيلية.

قال مسؤولون لموقع "أكسيوس"، إن المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، يدفع باتجاه توقيع اتفاقية بين إسرائيل والأردن والإمارات لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية.وأفاد الموقع الأمريكي بأن هذا المشروع الضخم يعد أكبر تعاون إقليمي بين إسرائيل والدول المجاورة لها، إذ ستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بناء المزرعة، وهي شركة مملوكة لصندوق مبادلة للاستثمار، التابع لإمارة أبوظبي، موضحا أن مزرعة الطاقة الشمسية الممولة من الإمارات، ستوفر الطاقة المتجددة لإسرائيل، التي ستبني بدورها محطة تحلية مياه للأردن على أراضيها قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط.

طالبت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل بالتدخل لدى قادة الانقلاب العسكري في السودان، من أجل إنهاء أزمة الانقلاب والدفع نحو إعادة تشكيل الحكومة بشراكة مع المدنيين، فيما لوحت واشنطن بقطع المساعدات عن الخرطوم.وأتى هذا الطلب الأميركي خلال المحادثات التي جرت، أمس الثلاثاء، بين سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور اسرائيل ووزير الأمن بيني غانتس، حيث دعت إسرائيل إلى التدخل في الأزمة التي نشأت في السودان، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة، تنظر إلى إسرائيل على أنها لديها القدرة على التأثير على ما يحدث في السودان، علما أن طاقم من الموساد زار الخرطوم قبل وبعد الانقلاب العسكري، وأجرى محادثات مع زعيم الانقلاب العسكري، اللواء عبد الفتاح البرهان.

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.ودعا غوتيريش القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإحياء الحوار بينهما واستئنافه".

اقتحم عشرات المستوطنين، منطقة "رأس الجبل" في قرية المدية، قضاء رام الله، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين، على مركبات للمواطنين قرب الإشارة الضوئية المقامة على مدخل مستوطنة "بيت إيل"، ورشقتها بالحجارة ما أدى لوقوع أضرار مادية فيها.وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين انتشروا على طول الطريق الواصلة بين قرية برقة، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله.

قتل شاب فلسطيني، بعد أن استهدفته قوات إسرائيلية بطلقات نارية إثر الاشتباه بتنفيذه عملية طعن في القدس واصيب مستوطنان بجروح طفيفة جراء طعنات بالقرب من مدرسة أتريت كوهانيم الدينية، بالبلدة القديمة في القدس.

يواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبعضهم للشهر الرابع على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وذلك في ظل استمرار تردي حالاتهم الصحية والتحذير من إمكانية استشهاد أحدهم.