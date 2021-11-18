حذرت الوكالة الدولية، في تقرير سنوي اطلعت عليه وسائل إعلام دولية كبرى، من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.ووفقا لتقديرات الوكالة، بلغ مخزون إيران من سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة 60 بالمائة نحو 17.7 كيلوغرام (مقابل 10 كيلوغرامات في نهاية أب الماضي)، ما يقترب من المستوى المطلوب لإنتاج أسلحة نووية.

دعت إيران أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الامتناع عن الإدلاء بتعليقات متسارعة لدوافع سياسية" فيما يخص التطورات حول برنامج طهران النووي.وقال وكيل ممثلية إيران لدى مؤسسات الأمم المتحدة في فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غائبي،أن التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية لا يزال مستمرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للنقاط الخلافية العالقة.واعلنت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور طهران مطلع الأسبوع القادم.

قتل 3 من عناصر النخبة للشرطة الإيرانية وجرح 6 آخرون جراء اشتباك مع عصابة مسلحة لتهريب المخدرات في المنطقة الفاصلة بين محافظة سيستان وبلوشستان ومحافظة كرمان بجنوب البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، "تحييد" 3 مسلحين أكراد في غارة جوية استهدفت مواقع انتشار "حزب العمال الكردستاني" التركي بشمال العراق.

أجرى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، اتصالا هاتفيا اتفقا فيه على العمل لتحسين أجواء العلاقات بين بلديهما,و"اتفقا على العمل المشترك لتحسين أجواء العلاقات الروسية الأمريكية ورفع الثقة بين البلدين",وأضاف بيان الكرملين أن "المحادثات جرت في سياق بناء وفي إطار الاستعدادات للاتصالات المرتقبة على المستوى الأعلى".

حذر ستانيسلاف زاس، الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان بالنسبة لأمن دول المنطقة.وخلال اللقاء التاسع لرؤساء مجالس أمن الدول الأعضاء بالمنظمة (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان) الذي جرى في موسكو، لم يستبعد زاس إمكانية تفاقم الصراعات المسلحة الداخلية في أفغانستان وتنامي أنشطة المنظمات الإرهابية وتوسيع إنتاج المخدرات هناك.

قالت المستشارة الألمانية (المنتهية ولايتها) أنغيلا ميركل إنه من المدمر لأوروبا أن تقطع جميع اتصالاتها مع الصين، وسط التوترات الأخيرة المتزايدة.وأضافت ميركل: "ربما كنا في البداية ساذجين للغاية في مقاربتنا لبعض شراكات التعاون.. في هذه الأيام ننظر عن كثب، ونحن محقون في ذلك".

أكدت بيلاروسيا أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو أجرى ثاني اتصال هاتفي منذ مطلع الأسبوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشأن أزمة المهاجرين العالقين عند الحدود البيلاروسية مع بولندا. و"توصلا إلى تفاهم معين بشأن كيفية التصرف لمواصلة المضي قدما في تسوية المسائل العالقة",ووفقا للبيان، اتفق لوكاشينكو وميركل على رفع قضية المهاجرين إلى مستوى ما بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وتعيين مسؤولين من كلا الطرفين سيطلقون مباحثات فورا لتسوية المسائل العالقة.